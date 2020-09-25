北市自駕巴士9月30日起凌晨試載客 想嘗鮮要先預約

台北市政府與台灣智慧駕駛公司合作，今年5月底起，在信義路公車專用道進行自駕巴士夜間測試，9月30日零時30分起到明年2月，每天凌晨將正式開放民眾免費體驗，但採預約制，想搭乘的民眾需在試乘前一天先預約。北市交通局表示，28日記者會會公布詳細預約辦法、行駛細節等相關資訊。

自駕巴士今年5月底起上路測試，每周一到周五凌晨零時30分到2時30分，有2款共3輛無人自駕巴士，行駛在信義路中山南路口到基隆路口間的公車專用道，進行開放型道路行駛測試；相關路口有義交協助交管，避免出現闖紅燈車輛。

自駕巴士分別是4公尺長與6公尺長的2款電力驅動車輛，4公尺長電巴可載9人，6公尺長的則可載34人，行駛速率以不超過每小時15公里為原則。

議會今天下午交通部門質詢，議員王世堅播放台北市長柯文哲3年前的影片，影片裡柯提到自駕巴士時說，「什麼都要等中央法令，什麼都不用做了，所以如果信義路看到無人車在跑，不要緊張」。

王世堅說，柯講很大講很多，自駕巴士是未來趨勢是事實，但要達到便利性、真正可行性，仍有許多問題要面對，最重要的一點就是法規，若出了事，尤其是撞到人誰來負責，還有周邊車輛的行車安全，柯市長說要趕快修訂法令，但3年來只開一場會議，空前也絕後，反觀中央，至少積極在做。

交通局長陳學台表示，地方政府主要是提供場域，供業者測試、提升技術，相關法規則由中央擬定，北市針對上路測試，有擬定申請道路測試審查委員會作業要點，只要有自駕巴士要測試，都要先經委員會審查。