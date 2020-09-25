快訊

基隆男童猝死無照保母家 父母質疑：發燒怎沒送醫？

陸發布民企統戰文件，「國進民退」已成定局？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

聯合報 / 記者楊正海/即時報導
北市自駕巴士將啟動。圖/北市府提供。
北市自駕巴士將啟動。圖/北市府提供。

北市政府與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計劃並核准通過，將在台北市信義路公車專用道展開測試。

北市議會財建委員會昨天請資訊局進行召工作報告時，資訊局長呂新科表示，市府預定9月28日上午宣布自駕巴士啟動，舉行記者會，並在29日凌晨0時30分起正式提供民眾搭乘。因搭乘採預約制，屆時也將一併公布預約辦法。

資訊局指出，從 2018 年底通過《無人載具科技創新實驗條例》之後，許多縣市陸續開始有自駕車要進駐做開放場域的測試。北市與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計劃並核准通過，展開測試。

據整個計劃時程，包括進行自駕電動巴士要在開放場域實測的整備，包含高精度地圖建置、敦化南路與光復南路路口偵測設施建置、松德行政大樓充電站建置。

北市從5月開始在平日夜間 00：30~02：30（視實驗成效逐步延長置 05：00）在信義路的公車專用道來回行始測試（來回單趟約 12.3 公里），以時速 10~20 公里（視成效最高到 40 公里）行駛，除了暴雨或颱風天可能暫停外，其他氣候皆會運行，一方面測試對於路口號誌的辨識、二方面也實測若遇上夜間對向車的大燈直射在自駕巴士的攝影機上，則自駕車會遇上什麼情況。

北市 巴士 自駕車

延伸閱讀

北市自駕巴士9月30日起凌晨試載客 想嘗鮮要先預約

台北將舉辦耶誕新年城 侯友宜樂見北市跟進新北

大佳河濱「爽停」一月只要1500　原地洗車繼續停挨批

北市試辦智慧停車柱 遭民眾用口香糖遮攝影機

相關新聞

北市自駕巴士9月30日起凌晨試載客 想嘗鮮要先預約

台北市政府與台灣智慧駕駛公司合作，今年5月底起，在信義路公車專用道進行自駕巴士夜間測試，9月30日零時30分起到明年2月...

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

台北市政府與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計劃並核准通過，將在台北市信義路公車專用道展開...

陳時中又開唱了 與樂生院民過中秋歡唱台語歌

衛福部長陳時中最近常在公開場合大展歌喉，還站上台北小巨蛋舞台熱唱，今天傍晚造訪衛福部樂生療養院與院民同歡時，再度拿起麥克...

台北將舉辦耶誕新年城 侯友宜樂見北市跟進新北

台北市今年計畫舉辦耶誕新年城，被外界認為是「打破雙北不成文默契」，新北市長侯友宜表示，只要能夠帶動所有民眾能夠幸福快樂，...

被酸查到未立案安養機構是早知道 侯友宜：經通報才知

台北市內湖區23日發生未立案安養中心大火造成3人死亡，台北市副市長黃珊珊則酸說，新北市早就知道未立案安養中心的存在，只是...

淡水新市鎮自行車道有路障 議員要求改善

新北市淡水區新市鎮新市二路，有民眾反應在筆直的車道不時會有突出一塊檢修通道出口，也就成為路障在中間，造成自行車與行人爭道，加上一旁的消防栓，讓夜間騎乘的民眾有安全疑慮。對此，市議員鄭宇恩服務處要來解決安全問題。

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

汐止湖前街110巷，也是水蓮山莊好幾千人進出的聯外道路，不過，週邊停車格長期遭到佔用，除了有無牌車停放，還有民眾經常用以車換車的方式長期佔用，今(25)日市議員廖先翔會勘，建議改為收費停車格，解決問題。

穿越涵洞施工 汐止福德三路調行車動線

汐止同興路延伸康寧街工程，從今年3月開始施工，而目前已經進行到要穿越涵洞的部分，所以，配合工程施作，福德三路雖然維持不封路，不過，調整了行車動線，時間從九月中一直到明年三月，本來直行的道路，現在得走S型，所以請民眾減速慢行。

雙溪童挖地底「黃金」 現摘現煮地瓜好滋味

雙溪區公所自去年開始與雙溪國小合作，將共和大橋旁的校地作為山藥示範農田，而今年也撥出土地種地瓜，今(25)日雙溪國小與附設幼兒園學生一同體驗挖地瓜的樂趣，公所志工也將剛採收的地瓜煮成地瓜薑湯，鬆軟綿密，孩子們都吃得好幸福。

石門山區小旅行夯 北19線道盼規劃完整意象

石門區北19線道小旅行，遊客可以走訪百年梯田的嵩山社區與青山瀑布，為了將沿線觀光規劃更具有完整性，市議員鄭宇恩實地走訪了出磺口與百年梯田，期盼市府民政局與區公所的規劃下，整條北19線道的觀光意象與設施能夠再進化打造更具亮點與舒適的旅遊品質。

三重一村校園民歌演唱會 三金歌王10月9日免費唱給你聽

新北市空軍三重一村今年6月份起舉辦「民歌45光陰的故事」系列活動，為期5個月，壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9...

北捷車廂有排泄物 疑似乘客失禁

北捷新蘆線車廂內，下午有乘客反映有排泄物，經查疑似一名旅客失禁，排泄物留在車廂地板，北捷強調乘客並非惡意，不會追查開...

熱門新聞

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

美爆！台東「無敵海景」消防隊 打火弟兄休息像渡假

基隆淨因禪寺荒廢數十年 寺內骨灰罈移置成棘手問題

被爆找候用校長輪流當司機 桃教育局長：考察能力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。