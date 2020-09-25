北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

台北市政府與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計劃並核准通過，將在台北市信義路公車專用道展開測試。

北市議會財建委員會昨天請資訊局進行召工作報告時，資訊局長呂新科表示，市府預定9月28日上午宣布自駕巴士啟動，舉行記者會，並在29日凌晨0時30分起正式提供民眾搭乘。因搭乘採預約制，屆時也將一併公布預約辦法。

資訊局指出，從 2018 年底通過《無人載具科技創新實驗條例》之後，許多縣市陸續開始有自駕車要進駐做開放場域的測試。北市與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計劃並核准通過，展開測試。

據整個計劃時程，包括進行自駕電動巴士要在開放場域實測的整備，包含高精度地圖建置、敦化南路與光復南路路口偵測設施建置、松德行政大樓充電站建置。

北市從5月開始在平日夜間 00：30~02：30（視實驗成效逐步延長置 05：00）在信義路的公車專用道來回行始測試（來回單趟約 12.3 公里），以時速 10~20 公里（視成效最高到 40 公里）行駛，除了暴雨或颱風天可能暫停外，其他氣候皆會運行，一方面測試對於路口號誌的辨識、二方面也實測若遇上夜間對向車的大燈直射在自駕巴士的攝影機上，則自駕車會遇上什麼情況。