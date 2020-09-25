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陳時中又開唱了 與樂生院民過中秋歡唱台語歌
衛福部長陳時中最近常在公開場合大展歌喉，還站上台北小巨蛋舞台熱唱，今天傍晚造訪衛福部樂生療養院與院民同歡時，再度拿起麥克風歡唱台語老歌，在場者無不為之歡呼，桃園市議員陳雅倫還在臉書PO上影片，幽默寫下聽歌心得「+0真的比+魚好聽耶～～」
衛福部樂生療養院今天舉行漢生院民中秋聯歡暨7到9月慶生會，陳時中與衛福部醫福會執行長王必勝等人都受邀出席，陳不僅親自帶上營養品與手工蛋捲等禮品，祝福漢生院民佳節快樂，還特別留下來與院民共享院方特別準備的豐盛佳餚及精采節目。
陳時中說，自己每次到樂生與院民長輩們相聚，都很感動樂生大家庭的溫暖，而院方長期為院民辦慶生、辦桌和旅遊等活動，突破院民生活藩籬、跨越心理障礙，無論外界再多紛擾，努力總是會被看見，就像這次新冠肺炎疫情，因為人民的團結及醫護人員的力挺，讓台灣的公衛實力被全世界肯定。
陳在會中也特別感謝樂生療養院所有醫護同仁，並祝福大家中秋月圓人團圓，並順道提醒「秋節連假別忘防疫」。
樂生療養院長施玲娜說，漢生院民長輩以院為家，與樂生員工情同家人，院方戮力於提升院民生活照顧與醫療，並提供高齡友善與長期照護的服務，近期已擴展門診科別及時段，未來還將建置長照中心大樓，串聯且完善新北與桃園兩地長照與醫療服務。
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