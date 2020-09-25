聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北將舉辦耶誕新年城 侯友宜樂見北市跟進新北
台北市今年計畫舉辦耶誕新年城，被外界認為是「打破雙北不成文默契」，新北市長侯友宜表示，只要能夠帶動所有民眾能夠幸福快樂，溫馨過一個好年，也覺得很好。
過去雙北有不成文的默契，台北辦跨年，新北則辦耶誕活動，以免兩市因距離近而導致人潮分流，但如今北市計畫結合耶誕和新年合辦活動，外界視為有互別苗頭的感覺。
侯友宜表示，新北市已經辦了多年的歡樂耶誕城，台北市沒有，他認為台北市願意跟進新北市，一起來辦歡樂耶誕城，也是滿開心的，因為越多人能夠享受平安耶誕快樂的氣氛，那是一個好事情。
侯友宜說，希望雙北不斷的再創造新的思維、不一樣的歡樂耶誕城，尤其今年沒辦法出國，今年的歡樂耶誕城對孩子們來說，希望就像迪士尼樂園一樣，今年新北的歡樂耶誕城特別跟原版的迪士尼一起攜手合作，讓孩子們在國內也像在國外旅遊，開心地玩樂，過一個平安快樂喜悅的歡樂耶誕節，請大家拭目以待。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言