台北將舉辦耶誕新年城 侯友宜樂見北市跟進新北

台北市今年計畫舉辦耶誕新年城，被外界認為是「打破雙北不成文默契」，新北市長侯友宜表示，只要能夠帶動所有民眾能夠幸福快樂，溫馨過一個好年，也覺得很好。

過去雙北有不成文的默契，台北辦跨年，新北則辦耶誕活動，以免兩市因距離近而導致人潮分流，但如今北市計畫結合耶誕和新年合辦活動，外界視為有互別苗頭的感覺。

侯友宜表示，新北市已經辦了多年的歡樂耶誕城，台北市沒有，他認為台北市願意跟進新北市，一起來辦歡樂耶誕城，也是滿開心的，因為越多人能夠享受平安耶誕快樂的氣氛，那是一個好事情。