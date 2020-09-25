被酸查到未立案安養機構是早知道 侯友宜：經通報才知

台北市內湖區23日發生未立案安養中心大火造成3人死亡，台北市副市長黃珊珊則酸說，新北市早就知道未立案安養中心的存在，只是昨日才開罰，侯友宜對此表示，並非早就知道，是經過民政系統通報，也會持續清查。

侯友宜表示，台北市發生未立案的安養機構因大火造成嚴重傷亡，別人會發生的事情，新北市絕對不會例外，所以他特別下令，新北市全面再度清查，到底還有哪些未立案的老人長照機構沒有被發現，別要求社會局、警察局、消防局、民政單位全力清查，也鼓勵民眾通報。只要一發現絕對不手軟並嚴以查察，如果拒不開門，一定會強力破門、取締、勒令停業。

侯友宜表示，新北市目前為止只發現這一家未立案安養機構，不排除還有其他家，市府正在全力清查，中和這一件是下令以後，透過民政體系的幹部通報回來，新北一定會好好查察，努力做好自己該做的事情。