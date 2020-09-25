三重一村校園民歌演唱會 三金歌王10/9免費唱給你聽
新北市空軍三重一村今年6月份起舉辦「民歌45光陰的故事」系列活動，為期5個月，壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，民歌巨擘葉佳修、三金歌王殷正洋、美聲歌后許景淳、影視明星趙樹海、民謠教父陳宏銘、音樂才女馬毓芬將輪番登台演出，現場除備有500個座位供民眾免費入場，也提供網路直播，讓更多歌迷都能重溫民歌的風華年代。
文化局指出，三重過去是全台影視產業核心，錄音室及唱片公司居全台之冠，期望藉由文化部補助設置的三重一村「藝人表演劇場」，提供影視音樂藝人文化傳承及表演的機會，帶動地方藝文發展。
文化局表示，校園民歌憶青春演唱會將於10月9日下午5時30分，在空軍三重一村小山坡廣場登場；另外，「唱自己的歌講唱會」迄今已進行28場次，9月26日至10月24日每周六的下午，將陸續邀請伍浩哲、南方二重唱、許景淳、金智娟、吳楚楚開講，「一日眷村聽民歌典藏展」也將於11月1日結束，詳情可至「空軍三重一村」官網及臉書粉絲專頁查詢。
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