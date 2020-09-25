快訊

台灣第二大牛肉進口國竟是它 金額13年成長55倍

小鬼黃鴻升花葬陽明山 60歲父親親自送別

三重一村校園民歌演唱會 三金歌王10/9免費唱給你聽

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「民歌45光陰的故事」壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，美聲歌后許景淳將登台開唱。圖／新北市文化局提供
「民歌45光陰的故事」壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，美聲歌后許景淳將登台開唱。圖／新北市文化局提供

新北市空軍三重一村今年6月份起舉辦「民歌45光陰的故事」系列活動，為期5個月，壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，民歌巨擘葉佳修、三金歌王殷正洋、美聲歌后許景淳、影視明星趙樹海、民謠教父陳宏銘、音樂才女馬毓芬將輪番登台演出，現場除備有500個座位供民眾免費入場，也提供網路直播，讓更多歌迷都能重溫民歌的風華年代。

文化局指出，三重過去是全台影視產業核心，錄音室及唱片公司居全台之冠，期望藉由文化部補助設置的三重一村「藝人表演劇場」，提供影視音樂藝人文化傳承及表演的機會，帶動地方藝文發展。

文化局表示，校園民歌憶青春演唱會將於10月9日下午5時30分，在空軍三重一村小山坡廣場登場；另外，「唱自己的歌講唱會」迄今已進行28場次，9月26日至10月24日每周六的下午，將陸續邀請伍浩哲、南方二重唱、許景淳、金智娟、吳楚楚開講，「一日眷村聽民歌典藏展」也將於11月1日結束，詳情可至「空軍三重一村」官網及臉書粉絲專頁查詢。

「民歌45光陰的故事」系列活動於空軍三重一村舉行。圖／新北市文化局提供
「民歌45光陰的故事」系列活動於空軍三重一村舉行。圖／新北市文化局提供
「民歌45光陰的故事」壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，三金歌王殷正洋將登台開唱。圖／新北市文化局提供
「民歌45光陰的故事」壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，三金歌王殷正洋將登台開唱。圖／新北市文化局提供

空軍 文化局

延伸閱讀

台南佔地最大古蹟 山上水道博物館引進電動遊園車

我們一家人+／空軍唯一迦納裔 黝黑肌膚卻會說流利台語

終於等到了！首代玉女歌手銀霞有望「復出」

許景淳林隆璇李建復 民歌45攜兒合唱

相關新聞

三重一村校園民歌演唱會 三金歌王10/9免費唱給你聽

新北市空軍三重一村今年6月份起舉辦「民歌45光陰的故事」系列活動，為期5個月，壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9...

北捷車廂有排泄物 疑似乘客失禁

北捷新蘆線車廂內，下午有乘客反映有排泄物，經查疑似一名旅客失禁，排泄物留在車廂地板，北捷強調乘客並非惡意，不會追查開...

大佳河濱「爽停」一月只要1500　原地洗車繼續停挨批

台北市汽車停車收費不一，北市議員應曉薇指出，基隆河大佳河濱公園停車場平日、假日「停好停滿」一個月只要1500元，有不少民...

新北劃台北港為空品維護區 高汙染車輛將逕行開罰

新北市環保局今天公告全國第一處「空氣品質維護區」台北港，即日起進24小時監測出入台北港的1、2期柴油車，如1年內未取得排...

北市試辦智慧停車柱 遭民眾用口香糖遮攝影機

台北市試辦智慧停車柱，台北市議員許家蓓下午在議會質詢指出，試辦成果不太理想，不僅車柱遭貨車撞擊，還有民眾用口香糖遮蔽攝影...

新北AED人均密度 六都僅排倒數第三

新北市議員鄭宇恩今於議會質詢時指出，近期傳出多起猝死案件，據急診醫學會統計，每年約2萬名患者到院前沒有正常心跳，若經AE...

藝師張秋山、李清榮「糊紙」大半生　巧匠神工顛覆禁忌

糊紙工藝在台有紅、白事之分，卻往往因「白事」，也為這項傳統工藝蒙上一層禁忌的色彩，但隨著時代改變，因避免空汙，燒紙屋需求...

病童當年難控制大小便遭霸凌 恩師一席話讓他獲新生

新北市今邀請4位年度師鐸獎得主分享與學生間的動人故事，現場更有多名學生驚喜現身，向恩師動人告白，氣氛賺人熱淚。其中莒光國...

機車禁行內車道、設停等區 柯文哲：規則不可太複雜

台北市長柯文哲上午參加交通會報，對於交通局仍建議保留機車停等區、部分三線道內側禁行機車等議題，柯文哲認為 「騎到這可以、...

基隆通瑞芳月眉路拓寬第1標 包商不做了完工再往後延

基隆市通往瑞芳月眉路，道路多彎道行車危險，市府分成2個標案施作，不同廠商承包。通往新北市瑞芳區四腳亭的第2標今年4月通車...

台南藏金閣拍賣會有看頭 大戶人家檜木菜櫥便宜起標

臺南市環保局藏金閣雙周拍賣活動26日上午9至12時舉行，這次明星商品是50年代大戶人家特製的檜木菜櫥、美國廠牌GT單車，...

大搬風／新北警今天10位卸、新分局長、大隊長交接儀式

新北市副市長謝政達今天出席新北市警局卸、新分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，他勉勵新任分局長及大隊長戮力以赴，做好各項治...

熱門新聞

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

美爆！台東「無敵海景」消防隊 打火弟兄休息像渡假

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

基隆淨因禪寺荒廢數十年 寺內骨灰罈移置成棘手問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。