三重一村校園民歌演唱會 三金歌王10/9免費唱給你聽

新北市空軍三重一村今年6月份起舉辦「民歌45光陰的故事」系列活動，為期5個月，壓軸場「校園民歌憶青春演唱會」將於10月9日下午登場，民歌巨擘葉佳修、三金歌王殷正洋、美聲歌后許景淳、影視明星趙樹海、民謠教父陳宏銘、音樂才女馬毓芬將輪番登台演出，現場除備有500個座位供民眾免費入場，也提供網路直播，讓更多歌迷都能重溫民歌的風華年代。

文化局指出，三重過去是全台影視產業核心，錄音室及唱片公司居全台之冠，期望藉由文化部補助設置的三重一村「藝人表演劇場」，提供影視音樂藝人文化傳承及表演的機會，帶動地方藝文發展。