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石門山區小旅行夯 北19線道盼規劃完整意象

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
新北市議員鄭宇恩要求整條北19線道的觀光意象與設施能夠再進化打造更具亮點與舒適的旅遊品質。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩要求整條北19線道的觀光意象與設施能夠再進化打造更具亮點與舒適的旅遊品質。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區北19線道小旅行，遊客可以走訪百年梯田的嵩山社區與青山瀑布，為了將沿線觀光規劃更具有完整性，市議員鄭宇恩實地走訪了出磺口與百年梯田，期盼市府民政局與區公所的規劃下，整條北19線道的觀光意象與設施能夠再進化打造更具亮點與舒適的旅遊品質。

市議員鄭宇恩說，市府推青春山海線，讓海岸線沿途的觀光都發展起來，而海線帶動山線，現在有不少民眾也喜歡到山區裡感受遠離塵囂的靜謐，深度的旅行當地、認識最貼近地方的人文風情，為了讓石門區山溪里的百年梯田沿線觀光更有亮點，特別邀集會勘，希望北19線道上的觀光意象能夠有更完整的規劃，營造山區觀光的延續性。

山溪里長許阿煌表示，，其實從北19線道上山，沿途有不少觀光亮點，展現山區生機，將這條山路上出現過的小動物都做成意象，不過到了充滿地理特色的出磺口後，卻沒有觀光意象的接續，還有再往上走到欣賞百年梯田最佳觀賞位置，也沒有一個舒適的觀景平台，因此也期盼整條北19線道的意象與設施能夠更完整，讓遊客上山可以有豐富的觀光模式。

市議員鄭宇恩期盼，呈現給民眾的觀光，除了走馬看花還要有深度的人文特色融入，更要接續性的透過觀光意象帶領遊客一步步探索整條北19線道的景觀亮點，讓往山區走的遊客，不僅可以見到石門山區的壯闊還可以將擁有特殊氣味的出磺口、百年人文風貌的梯田甚至是充滿二戰歷史紀錄的尖山湖步道全都一次網羅。

石門 二戰

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