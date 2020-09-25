雙溪童挖地底「黃金」 現摘現煮地瓜好滋味

雙溪區公所自去年開始與雙溪國小合作，將共和大橋旁的校地作為山藥示範農田，而今年也撥出土地種地瓜，今(25)日雙溪國小與附設幼兒園學生一同體驗挖地瓜的樂趣，公所志工也將剛採收的地瓜煮成地瓜薑湯，鬆軟綿密，孩子們都吃得好幸福。

新北三寶是綠竹筍、山藥與甘薯，位在雙溪國小對面共和大橋旁的校地上，雙溪區公所與農會便種植了其中的兩樣，最近接近十月，山藥跟地瓜漸漸可以採收了，公所特別邀請雙溪國小學生們感受挖地瓜的樂趣，同時也體會務農工作的辛苦與成就感。

雙溪區公所農經課長史哲鳴表示，孩子們戴起手套，在里長、志工們的指導下，拿著鏟子有模有樣地挖地瓜，除了要把葉子清除，埋在地底的地瓜還要努力把土鏟鬆才能挖得出來，今年地瓜大顆且豐碩，宛如大地蘊藏營養的黃金，幼兒園學生帶著滿桶子的地瓜回校，都好開心，而公所志工也將地瓜帶到魚行市民活動中心烹煮，香甜的地瓜薑湯配上地瓜圓，Q彈鬆軟雙重口感真美味。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，綿密的地瓜丁，不僅營養而且有機，公所也準備了在地新住民提供的泰式奶茶，帶孩子認識多元文化，活動中學生們爭相與可愛的性平CEO企鵝合照，公所也希望不分男女老幼，都能為在地農業盡一份心，希望將來在地學生能留在家鄉發展，讓特色農業持續傳承下去。