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穿越涵洞施工 汐止福德三路調行車動線
汐止同興路延伸康寧街工程，從今年3月開始施工，而目前已經進行到要穿越涵洞的部分，所以，配合工程施作，福德三路雖然維持不封路，不過，調整了行車動線，時間從九月中一直到明年三月，本來直行的道路，現在得走S型，所以請民眾減速慢行。
中興里長蔡振國說，同興路貫穿工程已經做了幾個月，那最近因為施工原因，行車動線做了調整，不過，因為有彎道路不寬，上下班騎車速度快的話就容易危險。
市議員白珮茹表示，因為同興路貫穿整個中山高地下道的工程目前正在進行，因為已經到了要潛盾的工程，所以，會將路口處做一個交通管制還有車輛改道的交圍措施，那這是過渡期間，也請民眾經過工區的時候可以注意安全，減速慢行。
今年三月開始施工後，除了福德二、三路段的同興路封路之外，福德三路通行不受影響，不過，九月中開始，進入工程難度最高的部分，這次是以「管冪工法」在中山高下方施工，只是，考量到地方民眾通行需求，在不封路減少對交通衝擊的情況下，則是針對這一段調整行車動線，原本直行的福德三路，呈現Ｓ型的道路，而在工區前方立牌，提醒工區限速10公里，目前汽機車都維持各一線道通行，S彎道中間也有導桿區隔，時間從九月中一直到明年三月，而同興路貫穿整體工期，會到112年12月完工。
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