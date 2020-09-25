以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

汐止湖前街110巷，也是水蓮山莊好幾千人進出的聯外道路，不過，週邊停車格長期遭到佔用，除了有無牌車停放，還有民眾經常用以車換車的方式長期佔用，今(25)日市議員廖先翔會勘，建議改為收費停車格，解決問題。

湖蓮里長曾連福說，水蓮山莊成立20年以來，路邊停車格就一直存在了，那住戶一直希望能夠改為收費停格，讓大家能夠有順序的輪流使用，不然現在都被有心人士長期佔用，都用以車換車的方式，有三、四部車輪流使用，變成是他們私人的停車格一樣。

市議員廖先翔指出，在社區聯外道路有一整排的車格都是未收費的狀態，所以，一直有住戶反應被固定的民眾長期佔用，讓一般民眾都沒有辦法使用，所以，希望市府能夠針對這些車格收費管理，也比較有流動性，讓大家都能夠使用，今天會勘先確認產權的部分，因為之前這邊是封閉型的社區空間，後來社區將道路交由公家機關來養護，同時也由當時的建設公司提供同意書，讓公家單位養護使用，只是當初同意養護使用的契約裡面，並沒有提到營利收費的行為，所以，在適法性上面交通局還有一些疑義，所以，也拜託里長能夠再與當初提供土地同意書的建設公司告知，居民有需求希望這邊的停車格能夠改為收費，取得同意，讓適法性比較完整。

廖先翔表示，另外，在前方還有一塊紐澤西護欄圍起來的空地，也在建設公司同意提供使用的範圍內，那里長能夠也希望這邊能提供更多的停車空間，我們也是樂觀其成。