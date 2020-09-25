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淡水新市鎮自行車道有路障 議員要求改善

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新市鎮新市二路自行車道，檢修通道出口成為路障，市議員鄭宇恩服務處要來解決安全問題。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市鎮新市二路自行車道，檢修通道出口成為路障，市議員鄭宇恩服務處要來解決安全問題。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市鎮新市二路，有民眾反應在筆直的車道不時會有突出一塊檢修通道出口，也就成為路障在中間，造成自行車與行人爭道，加上一旁的消防栓，讓夜間騎乘的民眾有安全疑慮。對此，市議員鄭宇恩服務處要來解決安全問題。

在新市二路二段沿線，因為早期在規劃新市鎮道路時，除了設置寬廣的行人徒步區之外，也有不少的地下道管路檢修孔，之後才劃設自行車專用道，而這些檢修通道出口，也就成為路障，雖然當時有劃設從旁邊遶道，不過消防栓設施也讓自行車騎士像是在走s型彎道，夜間騎乘更有安全問題。

新北市議員鄭宇恩表示，近期會將檢修通道一旁的自行車路線，施做黃色顯眼的回覆式導桿，做出車道明顯的區隔，而長期規劃也要求市府要將這些檢修設備，進行高度降低工程，讓自行車道不用在遶行，也可以行的更平穩。

自行車 車道 淡水

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