大佳河濱「爽停」一月只要1500　原地洗車繼續停挨批

台北市汽車停車收費不一，北市議員應曉薇指出，基隆河大佳河濱公園停車場平日、假日「停好停滿」一個月只要1500元，有不少民眾「霸佔」車位，假日親子出遊卻一位難求，要求北市交通局一周內提出改善措施，北市交通局允諾檢討。

北市議會今進行交通部門質詢，應曉薇出示今早赴大佳河濱公園停車場拍攝影片，只見每部車夾著厚厚停車單，停車計次30元、六日上限100元，應曉薇批評，「爽停」一個月只要1500元，停車收費漏洞，親子出遊沒車位，停車政策需檢討。

應曉薇表示，北市停車收費不一，市區停車格卻一小時20元，為鼓勵民眾到大佳河濱公園玩，停車一次只要30元，不料親子假日出遊卻沒車位，全部都被車子霸佔，還有人早上去停車場洗車，洗完繼續停。

停管處長李昆振坦言，附近居民確實有停車需求，假日考量外地其他區要使用，六、日改成計時收費，不要整天都停不動。

應曉薇則批評，這事情已很多人反映，但交通局都無動於衷，不如讓所有民眾抽籤，但交通局又不敢這麼做，要求交通局一周內提改善措施，並跟議會討論。

交通局長陳學台指出，停管處有調整費率機制，當停車率達某程度，費率就要調高，增加停車周轉率。李昆振則允諾，會針對議員意見檢討。