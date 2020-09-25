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新北劃台北港為空品維護區 高汙染車輛將逕行開罰
新北市環保局今天公告全國第一處「空氣品質維護區」台北港，即日起進24小時監測出入台北港的1、2期柴油車，如1年內未取得排煙檢驗合格紀錄，環保局將直接依空氣汙染防制法開罰，最高6萬元，直到改善為止。未來土城、樹林、遠東工業區和新北產業園區也規畫納管。
過去雖在台北港等地規畫空氣品質淨區，也有禁令，但不合格車輛如果闖入無法馬上開罰，須先通知檢驗，未過才能開罰。
環保局統計大型柴油車車流量，發現大型車輛行駛熱區主要在八里台北港、新北產業園區和土城、樹林、遠東工業區，其中車輛密度最高地點在八里台北港運輸物流轉運區，每平方公里高達1萬5000輛，以貨櫃車及砂石車為主，老舊車輛未定期保養檢測，對空氣品質影響極大。
環保局長程大維指出，台北港每年進出車輛高達120萬餘輛次，流量與空汙排放量有一定的關係，1、2期柴油車汙染物排放量為3至5期車的2倍到6倍不等，車輛占總數18.3%，其中僅有40%取得1年內排煙檢驗合格紀錄。
環保局表示，劃設空氣品質維護區稽查高汙染車輛，目的是「擋髒不擋老」，老舊柴油車本身排放標準比新式低排放車輛寬鬆，應更努力 降低排汙。
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