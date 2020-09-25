大安區公所開辦新移民舒壓按摩班 學員：學以致用

台北市大安區公所開辦「新移民舒壓按摩班」獲好評，很多學員上完課後學到身體經絡的奧妙，更學會許多按摩推拿技巧與手勁，透過講師的講解與實作，參與的新移民說，了解到自己身體哪出問題及如何改善，也強化了自身的代謝機能。

台北市大安區公所為繁忙、壓力大的新移民開辦身心的放鬆舒壓課程，透過按摩為自己身體做深度的保養和修護，並針對3C族、低頭族量身設計，掃除「頭、肩、頸疲勞痠痛」等症狀。

新移民常問老師的問題，包括「是不是有五十肩」、「手常會不自覺的抖，哪裡出問題了？」一次2小時的課程中，老師會講授基本的按摩手法和身體構造，實作給新移民們看，解答問題，很多學員都覺得上課時間不夠，意猶未盡。

新移民學員也說，上完後課後，回去會學以致用幫家人舒壓一下，不只增進家庭關係，更守護了家人的健康；也有許多新移民聽完老師的講課之後，感變自己的姿勢不良或者不好的生活習慣。