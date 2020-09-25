北市試辦智慧停車柱 遭民眾用口香糖遮攝影機

台北市試辦智慧停車柱，台北市議員許家蓓下午在議會質詢指出，試辦成果不太理想，不僅車柱遭貨車撞擊，還有民眾用口香糖遮蔽攝影機，影響辨識，但市府準備再裝500柱，耗資1.92億元。許家蓓說，勿因柯文哲一聲令下，就將公帑及民眾當成實驗白老鼠。

北市府近年力推智慧停車，在路邊停車格試辦地磁感應及車牌辨識停車柱。其中，智慧停車柱是透過車牌辨識，自動偵測車號及停車時間，再由系統開立電子停車單，民眾可直接繳費，不需要人力開單。

但許家蓓說，交通局停管處預計於110年開始，在大同、萬華區試辦500格的智慧停車柱，編列高達1.92億的8年連續性預算，但之前試辦情形不佳，車柱的限制，包括車柱造價高昂，單支約10多萬元，更要花錢維護，還有接電問題，需與台電協調，若使用電池，則需每周更換。

另外，車牌辨識受天候影響，雨天之辨識率更曾降至60%，甚至還有車柱遭撞擊，或民眾用口香糖遮蔽攝影機，影響辨識，若開錯單，交通局如何向民眾交代？

交通局長陳學台指出，智慧停車柱的目的是取代人力開單，裝500柱，設備由廠商出，簽約時會要求滿足市府要求，除了提供即時停車資訊、攝影機，還要能自動開單，現場能刷卡繳費。另外配合特殊格位，可以科技執法，例如限時停車格位，逾時就違規。

至於為何簽8年約，停管處長李昆振說，因車柱成本比較高，考量攤提8年會比十10年、20年的合約可接受。至於試辦時的評估報告，包括車柱被撞、被貼口香糖影響辨識率，下雨時降至61%，如何解決？陳學台說，未來可能面臨問題，合約中要能滿足市府要求標準，辨識率在招標時，一定會達到某程度，至少要95%，雖然現場沒有人，但後台會有人工做校正，像etc一樣，會要求廠商保證妥善率，不然會依合約處理。