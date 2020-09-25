新北AED人均密度 六都僅排倒數第三

新北市議員鄭宇恩今於議會質詢時指出，近期傳出多起猝死案件，據急診醫學會統計，每年約2萬名患者到院前沒有正常心跳，若經AED自動體外心臟電擊去顫器救護，存活率可大幅提升，但新北市在六都中的設置密度，卻是倒數第三名，亟需改善。

鄭宇恩表示，監察院日前調查發現， 2013年起雖然政府大量建置AED，每月的使用次數平均僅10件，使用率未隨之上升，根本問題在於「有需求的病人找不到AED，而AED旁的民眾找不到病人」，顯見還是有很大的問題。

鄭宇恩也提出數據，六都中每10萬人分配AED數量，新北市僅34.77，略勝高雄32.46、台南32.39，但大幅落後台北77.42、桃園58.29、台中43.02，位居後段班，雖有依法規在必要場所設置，但法規設置是低標，應努力在其他地點主動增設。

另鄭宇恩也說，除設置AED，也要提升民眾急救技能及觀念，但按衛生局今年度的AED管理員教育訓練計畫，全部梯次都集中在板橋，對於偏區市民非常不友善，應結合消防局、民政局，藉鄰里活動、銀髮共餐機會加強宣導，並要針對偏區AED加強增設AED。

衛生局長陳潤秋表示，法定需設置AED的公共場所，新北已全面設置，另有不少商家及社區自行裝設，但未登錄在「公共場所AED急救資訊網」上，因此實際全新北AED數約2500台，比系統數據多近千台。