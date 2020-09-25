匯聚產、宮、學能量 指南宮推動文創界的新面貌

國立政治大學和相鄰的指南宮共同與宏智國際文創，三方進行交流，讓政大學生可以一展才學，開發文化創意產品。這項「創新星文創產業實作計畫」，是「產」、「宮」、「學」多元合作昨天在政治大學完成簽約。

合作簽約式由政大學務長郭秋雯、指南宮主任委員高超文、宏智國際文創董事長韓佳宏簽訂。「產」、「宮」、「學」文創的發想，緣於一群政大師生發想構思，認為指南宮是國際指標性宮廟，文創產品如果以指南宮的文化做底蘊，具有相當的新意境。

郭秋雯說，指南宮是國際性的宮觀，簽約種下種子，一定會開花結果，共同為政大培育文創人才；高超文指出，指南宮與政大相鄰，多年來有許多互動，民國六十多年颱風季節，政大時常會淹大水，指南宮曾經一天提供4000個便當給政大師生，當時李元簇校長，還頒贈「政大之友」牌匾給指南宮，和政大的好交情不言可喻。

指南宮成為三方平台，這次合作呼應了指南宮宗教、教育、慈善、文化、藝術、自然生態等六大志業。韓佳宏指出，政大是人才的基地，指南宮是指標性的風景區，很高興這次合作，可以讓同學發揮它們實作的機會和才華。