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匯聚產、宮、學能量 指南宮推動文創界的新面貌

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
國立政治大學和相鄰的指南宮、宏智國際文創，三方進行交流，簽訂「創新星文創產業實作計畫」。圖／指南宮提供
國立政治大學和相鄰的指南宮、宏智國際文創，三方進行交流，簽訂「創新星文創產業實作計畫」。圖／指南宮提供

國立政治大學和相鄰的指南宮共同與宏智國際文創，三方進行交流，讓政大學生可以一展才學，開發文化創意產品。這項「創新星文創產業實作計畫」，是「產」、「宮」、「學」多元合作昨天在政治大學完成簽約。

合作簽約式由政大學務長郭秋雯、指南宮主任委員高超文、宏智國際文創董事長韓佳宏簽訂。「產」、「宮」、「學」文創的發想，緣於一群政大師生發想構思，認為指南宮是國際指標性宮廟，文創產品如果以指南宮的文化做底蘊，具有相當的新意境。

郭秋雯說，指南宮是國際性的宮觀，簽約種下種子，一定會開花結果，共同為政大培育文創人才；高超文指出，指南宮與政大相鄰，多年來有許多互動，民國六十多年颱風季節，政大時常會淹大水，指南宮曾經一天提供4000個便當給政大師生，當時李元簇校長，還頒贈「政大之友」牌匾給指南宮，和政大的好交情不言可喻。

指南宮成為三方平台，這次合作呼應了指南宮宗教、教育、慈善、文化、藝術、自然生態等六大志業。韓佳宏指出，政大是人才的基地，指南宮是指標性的風景區，很高興這次合作，可以讓同學發揮它們實作的機會和才華。

昨天出席的貴賓還有指南宮常務委員蔡秋棠、常務委員高淑玲、政大政治系特聘教授社會實踐辦公室主任湯京平、民族系系主任王雅萍、華人宗教研究中心執行長林振源、學務處秘書古素幸等人參與。

國立政治大學和相鄰的指南宮、宏智國際文創，三方進行交流，簽訂「創新星文創產業實作計畫」。圖／指南宮提供
國立政治大學和相鄰的指南宮、宏智國際文創，三方進行交流，簽訂「創新星文創產業實作計畫」。圖／指南宮提供
國立政治大學和相鄰的指南宮、宏智國際文創，三方進行交流，簽訂「創新星文創產業實作計畫」。圖／指南宮提供
國立政治大學和相鄰的指南宮、宏智國際文創，三方進行交流，簽訂「創新星文創產業實作計畫」。圖／指南宮提供

政大 文創產業

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