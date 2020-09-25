藝師張秋山、李清榮「糊紙」大半生　巧匠神工顛覆禁忌

糊紙工藝在台有紅、白事之分，卻往往因「白事」，也為這項傳統工藝蒙上一層禁忌的色彩，但隨著時代改變，因避免空汙，燒紙屋需求降，若要靠糊紙工藝維生，也得轉型，如今卻也面臨失傳危機。糊紙藝師張秋山、李清榮獲頒傳統藝術藝師獎，兩人感謝自己的祖父跟父親，盼能延續糊紙工藝。

北市文化局今在剝皮寮歷史街區頒發「台北市傳統藝術藝師獎」給張秋山、李清榮，即日起至10月13日止，將在剝皮寮舉行糊紙工藝特展，展期將舉行2場糊紙工作坊，由2位藝師親自帶民眾感受糊紙魅力。

80歲張秋山，業界都稱他「朝枝師」，出生傳承百年的糊紙世家「茂興齋糊紙店」，祖父張根乞、父親張通草街為大稻埕、大龍洞想負盛名的糊紙師傅，從小耳濡目染，在外公身旁剪紙，30歲那年決定接下「茂興齋」，是第三代傳人，最擅長紙厝製作，巧妙的剪紙、紙紮技巧，在大台北地區享負盛名，更承製基隆中元普度「主普壇」長達13年。

今年64歲的李清榮，出生台南百河，加足在白河地區祖傳三代糊紙事業，6遂與父親李塗生舉家遷移到台北市大安區，求學期間就讀美工科，啟蒙雕塑藝術史，1988年與父親和金門師傅翁文林合作承製台南大甲鎮瀾宮醮紙，神韻之精巧轟動業界，作品集傳統糊紙工藝與西方色彩，可謂當今糊紙師傅翹楚。

問起得獎感言，張秋山謙虛地回憶，以前總跟外公說「我跟你在後面不能漏氣」，祖父都告訴他，只要好好學習，藝術不會放棄你，他認為，現在都走向工業化，糊紙慢慢消失，但傳統還是要保存，兒子張忠信也接下父親志業，成為第四代傳人。

李清榮則說，父親曾告訴他「賜子千金、不如教子一技」，如今拿下藝師獎，他向父親說「我對你有交代」。李清榮也特別替展覽糊了「八仙」，他笑說，一尊要糊三天，趕工趕了一個月，神韻、氣場都到位。