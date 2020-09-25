快訊

親妹抱骨灰...小鬼火化90分鐘成仙 將長眠陽明山臻善園

殘酷的慈悲：澳洲470頭領航鯨大擱淺 救援野放與安樂死賽跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝師張秋山、李清榮「糊紙」大半生　巧匠神工顛覆禁忌

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
李清榮為特展製作「八仙」。記者趙宥寧／攝影
李清榮為特展製作「八仙」。記者趙宥寧／攝影

糊紙工藝在台有紅、白事之分，卻往往因「白事」，也為這項傳統工藝蒙上一層禁忌的色彩，但隨著時代改變，因避免空汙，燒紙屋需求降，若要靠糊紙工藝維生，也得轉型，如今卻也面臨失傳危機。糊紙藝師張秋山、李清榮獲頒傳統藝術藝師獎，兩人感謝自己的祖父跟父親，盼能延續糊紙工藝。

北市文化局今在剝皮寮歷史街區頒發「台北市傳統藝術藝師獎」給張秋山、李清榮，即日起至10月13日止，將在剝皮寮舉行糊紙工藝特展，展期將舉行2場糊紙工作坊，由2位藝師親自帶民眾感受糊紙魅力。

80歲張秋山，業界都稱他「朝枝師」，出生傳承百年的糊紙世家「茂興齋糊紙店」，祖父張根乞、父親張通草街為大稻埕、大龍洞想負盛名的糊紙師傅，從小耳濡目染，在外公身旁剪紙，30歲那年決定接下「茂興齋」，是第三代傳人，最擅長紙厝製作，巧妙的剪紙、紙紮技巧，在大台北地區享負盛名，更承製基隆中元普度「主普壇」長達13年。

今年64歲的李清榮，出生台南百河，加足在白河地區祖傳三代糊紙事業，6遂與父親李塗生舉家遷移到台北市大安區，求學期間就讀美工科，啟蒙雕塑藝術史，1988年與父親和金門師傅翁文林合作承製台南大甲鎮瀾宮醮紙，神韻之精巧轟動業界，作品集傳統糊紙工藝與西方色彩，可謂當今糊紙師傅翹楚。

問起得獎感言，張秋山謙虛地回憶，以前總跟外公說「我跟你在後面不能漏氣」，祖父都告訴他，只要好好學習，藝術不會放棄你，他認為，現在都走向工業化，糊紙慢慢消失，但傳統還是要保存，兒子張忠信也接下父親志業，成為第四代傳人。

李清榮則說，父親曾告訴他「賜子千金、不如教子一技」，如今拿下藝師獎，他向父親說「我對你有交代」。李清榮也特別替展覽糊了「八仙」，他笑說，一尊要糊三天，趕工趕了一個月，神韻、氣場都到位。

台北市副市長蔡炳坤致詞表示，北市共有27位藝師獲獎，其中有20位是傳統表演藝術，其中7位是傳統工藝藝術，但隨時間凋零，目前僅剩下21位，若不好好保存，不及時鼓勵，很快就會消逝。

北市文化局今在剝皮寮歷史接區頒發「台北市傳統藝術藝師獎」給張秋山、李清榮，即日起至10月13日止，也會在剝皮寮舉行糊紙特展。記者趙宥寧／攝影
北市文化局今在剝皮寮歷史接區頒發「台北市傳統藝術藝師獎」給張秋山、李清榮，即日起至10月13日止，也會在剝皮寮舉行糊紙特展。記者趙宥寧／攝影
李清榮為特展製作「八仙」。記者趙宥寧／攝影
李清榮為特展製作「八仙」。記者趙宥寧／攝影
李清榮（左）、張秋山（右）獲頒台北市傳統藝術藝師獎。記者趙宥寧／攝影
李清榮（左）、張秋山（右）獲頒台北市傳統藝術藝師獎。記者趙宥寧／攝影

北市

延伸閱讀

德國精品廚電 Gaggenau 推出新世代蒸烤爐來台上市

米蘭時裝周／FENDI「倒影反思」以光影捕捉日常的美好 菜籃也變時髦

德陽造「東方鍋爐」 具高端核心工藝

用工藝將民俗化為有形 一次看遍台灣傳統生活之美

相關新聞

柯文哲國慶嗡嗡包首度採登記制 10月7、8日線上預約

台北市長柯文哲上任後，每年國慶日限量發送「嗡嗡包」，因數量有限，每年都引起民眾大排長龍搶領，今年國慶日，北市府因應疫情，...

新北AED人均密度 六都僅排倒數第三

新北市議員鄭宇恩今於議會質詢時指出，近期傳出多起猝死案件，據急診醫學會統計，每年約2萬名患者到院前沒有正常心跳，若經AE...

藝師張秋山、李清榮「糊紙」大半生　巧匠神工顛覆禁忌

糊紙工藝在台有紅、白事之分，卻往往因「白事」，也為這項傳統工藝蒙上一層禁忌的色彩，但隨著時代改變，因避免空汙，燒紙屋需求...

病童當年難控制大小便遭霸凌 恩師一席話讓他獲新生

新北市今邀請4位年度師鐸獎得主分享與學生間的動人故事，現場更有多名學生驚喜現身，向恩師動人告白，氣氛賺人熱淚。其中莒光國...

機車禁行內車道、設停等區 柯文哲：規則不可太複雜

台北市長柯文哲上午參加交通會報，對於交通局仍建議保留機車停等區、部分三線道內側禁行機車等議題，柯文哲認為 「騎到這可以、...

基隆通瑞芳月眉路拓寬第1標 包商不做了完工再往後延

基隆市通往瑞芳月眉路，道路多彎道行車危險，市府分成2個標案施作，不同廠商承包。通往新北市瑞芳區四腳亭的第2標今年4月通車...

台南藏金閣拍賣會有看頭 大戶人家檜木菜櫥便宜起標

臺南市環保局藏金閣雙周拍賣活動26日上午9至12時舉行，這次明星商品是50年代大戶人家特製的檜木菜櫥、美國廠牌GT單車，...

大搬風／新北警今天10位卸、新分局長、大隊長交接儀式

新北市副市長謝政達今天出席新北市警局卸、新分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，他勉勵新任分局長及大隊長戮力以赴，做好各項治...

高嘉瑜批公車補助多 新北交通局：受惠對象是乘客

民進黨立委高嘉瑜批三重客運負責雙北6成公車營運，年領60億補助卻事故頻傳。新北市交通局長鍾鳴時今天表示，補助業者受惠對象...

北市圖行動書車加場 周日爵士廣場還有免費電影爆米花

下周中秋連假，這周末要補班課，只剩下一天假日，台北市圖行動書車將加場，9月27日下午2點要開入北捷「心中山」爵士廣場庭園...

北市報廢YouBike百萬元貨賣3萬 議員痛批

台北市長柯文哲積極推動公共自行車YouBike 2.0，但陸續汰換的YouBike 1.0，卻遭議員楊靜宇質疑，交通局非...

共享機車違停 北市1年萬張罰單

台北市政府推動共享經濟，議員潘懷宗昨在議會質詢指出，共享機車違規嚴重，從去年9月到今年8月，違停舉發件數不斷成長，已開出...

熱門新聞

悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

逾3000公尺海拔重建369山莊 未來1樓變2樓

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。