病童當年難控制大小便遭霸凌 恩師一席話讓他獲新生

新北市今邀請4位年度師鐸獎得主分享與學生間的動人故事，現場更有多名學生驚喜現身，向恩師動人告白，氣氛賺人熱淚。其中莒光國小的周理慧老師，30多年來不間斷的家庭訪問，發掘孩子們難以說出口需求，曾用愛與鼓勵，引導一位因病難以控制大小便，而被同儕霸凌的學生小傑(化名)，重新燃起學習動力。她表示，「教師的使命，就是讓每一個孩子愛上學」。

周理慧指出，小傑因罹患先天性巨結腸症，天天無預警的解便七、八次，經常上課到一半，身上就因便溺傳出濃濃惡臭，同學都避之唯恐不及，不願意跟他一起坐、一起玩，甚至取笑、責罵，導致小傑經常藉著上廁所逃離教室，甚至抗拒上學。

當小傑升上五年級時，全校老師只有周理慧願意主動任教，新學期一開始，她就為小傑準備好四季的制服和褲子，並告訴他，「只要有需要，隨時跟老師說，不用擔心，老師不會罵你」，一席話不但逐漸讓小傑敞開心房，解便次數也慢慢減少，最後也跟同學打成了一片。

周理慧表示，每一個孩子是獨立的個體，教育是使他能愛自己、自在的成長，不用單一的價值觀評斷任何一個孩子，身為老師，要用愛帶領孩子學習，喜歡每一個孩子、瞭解每一個孩子，營造一個和諧快樂的班級，「讓每一個孩子愛上學」。

今日分享會，周理慧曾任教過的另一名學生柯鈞耀也驚喜現身，感謝老師讓他從不愛讀書的小孩，變成熱愛寫作；此外，龍埔國小教師施信源、林口高中教師胡裕仁、深坑國小附幼主任簡茉莉三位師鐸獎得主也分享他們與學生間的感人故事，賺人熱淚。