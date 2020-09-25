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病童當年難控制大小便遭霸凌 恩師一席話讓他獲新生

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
周理慧老師(左)任教過的其中一名學生柯鈞耀(右)今驚喜現身，向老師說出滿滿的感謝。記者吳亮賢／攝影
周理慧老師(左)任教過的其中一名學生柯鈞耀(右)今驚喜現身，向老師說出滿滿的感謝。記者吳亮賢／攝影

新北市今邀請4位年度師鐸獎得主分享與學生間的動人故事，現場更有多名學生驚喜現身，向恩師動人告白，氣氛賺人熱淚。其中莒光國小的周理慧老師，30多年來不間斷的家庭訪問，發掘孩子們難以說出口需求，曾用愛與鼓勵，引導一位因病難以控制大小便，而被同儕霸凌的學生小傑(化名)，重新燃起學習動力。她表示，「教師的使命，就是讓每一個孩子愛上學」。

周理慧指出，小傑因罹患先天性巨結腸症，天天無預警的解便七、八次，經常上課到一半，身上就因便溺傳出濃濃惡臭，同學都避之唯恐不及，不願意跟他一起坐、一起玩，甚至取笑、責罵，導致小傑經常藉著上廁所逃離教室，甚至抗拒上學。

當小傑升上五年級時，全校老師只有周理慧願意主動任教，新學期一開始，她就為小傑準備好四季的制服和褲子，並告訴他，「只要有需要，隨時跟老師說，不用擔心，老師不會罵你」，一席話不但逐漸讓小傑敞開心房，解便次數也慢慢減少，最後也跟同學打成了一片。

周理慧表示，每一個孩子是獨立的個體，教育是使他能愛自己、自在的成長，不用單一的價值觀評斷任何一個孩子，身為老師，要用愛帶領孩子學習，喜歡每一個孩子、瞭解每一個孩子，營造一個和諧快樂的班級，「讓每一個孩子愛上學」。

今日分享會，周理慧曾任教過的另一名學生柯鈞耀也驚喜現身，感謝老師讓他從不愛讀書的小孩，變成熱愛寫作；此外，龍埔國小教師施信源、林口高中教師胡裕仁、深坑國小附幼主任簡茉莉三位師鐸獎得主也分享他們與學生間的感人故事，賺人熱淚。

施信源秉持著「不放棄任何一位孩子」的精神，透過翻轉教育，挖掘學生學習動機，曾發表「MOOCS融入數學科翻轉教學模式」，深受國內教學研究重視；胡裕仁長年輔導學生參與創意發明活動，曾幫助三位學生獲得二項經濟部專利，同時錄取多所國立大學；簡茉莉主任則將每位學童當作自己的孩子，幫助罹患先天性成骨不全症的小晴，逐步地融入校園，愛上學習的每一天。

新北市今年度四名師鐸獎得主，林口高中教師胡裕仁(左2)、龍埔國小教師施信源(左4)、莒光國小教師周理慧(右4)、深坑國小附幼主任簡茉莉(右1)與學生合影。記者吳亮賢／攝影
新北市今年度四名師鐸獎得主，林口高中教師胡裕仁(左2)、龍埔國小教師施信源(左4)、莒光國小教師周理慧(右4)、深坑國小附幼主任簡茉莉(右1)與學生合影。記者吳亮賢／攝影
周理慧老師(左)與學生柯鈞耀(右)合影。記者吳亮賢／攝影
周理慧老師(左)與學生柯鈞耀(右)合影。記者吳亮賢／攝影

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