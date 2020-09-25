機車禁行內車道、設停等區 柯文哲：規則不可太複雜

台北市長柯文哲上午參加交通會報，對於交通局仍建議保留機車停等區、部分三線道內側禁行機車等議題，柯文哲認為 「騎到這可以、下一段不行，又會收到罰單」，認為規則不可以太複雜，他主張規則簡單，要求交通局回去再研究看看。

交通局在交通會報提出，考量機車停等區的設置已行之有年，且因機車加速度快，停等區有助於提升路口機車紓解效率，減少部分起步時汽機車交織衝突，機慢車設置停等區仍宜保留。後續將持續檢討縮減北市車道寬度，並將機車安全駕駛行為納入教育宣導之重點項目，以提升道路交通安全。

交通局長陳學台說，如果不畫停等區，機車會往前鑽，若有畫停等區，會把機車集中到一個區域，對路口疏解、安全來講比較好，另外也會加強宣導導正機車的跟車行為。

柯文哲認為，若紅燈時允許機車往前鑽的話，禁止直接左轉的問題，恐怕短期內必須要維持。不過柯聽到「兩段左轉是例外，有95%以上路口可以直接轉」時，柯質疑，規則是九成可以，但到那路口，如何知道可不可以直接轉？5%不可以，要清楚的標示，否則被罰會不服氣。

陳學台說，台北市大多可直接左轉，但有些路口直接左轉後，變排行第一名的事故路口，才檢討改成二段式左轉，

路口前方會提前有告示牌告知，內側也會有設很多牌子提醒，前方路口是兩段式左轉，若走最左側，就要靠到外側。

至於哪些三車道路段內側開放機車，柯文哲說，又有那些是例外？規則要愈簡單好，否則三車道有的禁行、又有例外 ，「都你們在講？」 柯說，像他騎機車在三線道，突然這段可以騎內側車道，下一段又不可以，所以這很亂，乾脆內車道都不可以，這也是辦法，規則不可以太複雜。

交通局表示，因有些路段有公車停車，機車被擠壓，90年開始就有民眾反映，陸續開放內側行駛機車，目前已經委託研究，將來會訂出模式，看到什麼程度後再開放。

柯文哲說，若這一段可以、下一段不可以，但會莫名其妙收到罰單，雖然有標誌，但騎機車看路都來不及了，還要看這段可以不可騎，這是個問題， 若狠一點都不准，這也是辦法，但是就是，不是就不是，規則要清楚，很多人會抱怨這一段可以，下一段不可以，希望交通局回去想想看，他的主張是規則簡單。