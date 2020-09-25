北市警界異動布達 原交大隊長接中正一分局長

台北市警察局今天舉行新卸任警分局長、大隊長布達交接典禮，其中陳抗活動較多的中正一警分局長由原交通大隊大隊長陳明志接任，原中正一警分局長沈炳信調鐵路警察局主秘。

警政署23日發布高階警察人事，調整120名三線一星以上警官，相關人事在今天統一交接、到任。

台北市政府警察局上午在市警局舉行卸任、新任警分局長、大隊長聯合布達交接典禮。台北市副市長黃珊珊出席時致詞說，台北市治安、交通，不僅市民會以高標準要求外，也受外界關注，因此北市警察勤務非常繁重，她代表市民感謝員警在工作崗位付出。

她指出，北市警局是市民與市政府間溝通橋梁，希望新接任警分局長繼續努力投入市政、警政工作，讓市民都能安心居住在北市。

北市警局表示，警分局長調動名單包含，大同警分局長由原北投警分局長高鎮文接任，職缺由原刑事局大隊長林志誠接任；中正一警分局長由陳明志接任，交通大隊大隊長職缺由原後勤科科長涂國卿接任。

警方指出，松山警分局長由原內湖警分局長李權哲接任，職缺由原公關室主任王寶章接任；信義警分局長由原文山二警分局長范織坤接任，職缺由原新竹市警局副局長陳昭甫接任；士林警分局長由原南港警分局長吳慶鴻接任，職缺由原新北市警察局永和分局長謝宗宏接任。

警方表示，沈炳信陞任鐵警局主秘、松山警分局長黃勝源陞任警政署資訊室主任、信義警分局長張素菱陞任警察通訊所所長、士林警分局長吳進宗陞任北市警局警政監、大同警分局長潘朝智調新竹市警局副局長；北市警局主秘金浩明調北市警局副局長，職缺由花蓮縣警局局長林樹徽接任。