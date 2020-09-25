圓寶偷溜失敗 秒被圓圓拎回產房

北市動物園表示，大貓熊寶寶「圓寶」正在學爬，當媽媽「圓圓」在別的房間吃東西時，「圓寶」竟用後肢力量溜出產房，立刻被媽媽拎回去，場面逗笑保育員。

台北市動物園表示，「圓寶」今天是89日齡，體重5213公克。最近「圓寶」每天都在努力學爬，前肢已經可以勉強撐起頭部重量了，但後肢還停留在「蛙式游泳」的階段，無法撐起整個身體。

「圓寶」偶爾後肢會用力撐起來一下，但沒幾秒鐘就會一屁股往旁邊撲倒，現階段大部分只能揮動著後肢往前進。

平常「圓寶」都是待在產房裡面，媽媽「圓圓」則會到隔壁房間吃竹葉及上廁所。最近保育員觀察到，當「圓圓」正在隔壁房間大口享用竹葉時，「圓寶」雖然還不太會爬，但憑著後肢力量竟也「划」出產房外，還探頭看看媽媽「圓圓」在幹嘛。

逗趣模樣讓保育員們笑翻，而當媽媽「圓圓」發現孩子竟然偷跑出門後，趕緊一把撈起「圓寶」，把小傢伙拎回產房去。

此外動物園沙澳區的雙峰駱駝新成員「煙子」，正跟著媽媽在戶外活動場探索新環境，吸引不少遊客駐足。動物園表示，「煙子」出生剛滿半個月，比起當個好奇寶寶四處探險，更希望找個地方好好休息。

姊姊「煙行」想跟比自己小一號的弟弟一起在戶外活動場活動，「煙行」會一邊跑一邊用前腳去碰弟弟「煙子」，但因為姊弟體型懸殊，讓保育員和媽媽「梅煙」都很擔心，當姐姐行為太興奮時，媽媽就會出面阻止姐姐的干擾。