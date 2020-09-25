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基隆通瑞芳月眉路拓寬第1標 包商不做了完工再往後延
基隆市通往瑞芳月眉路，道路多彎道行車危險，市府分成2個標案施作，不同廠商承包。通往新北市瑞芳區四腳亭的第2標今年4月通車，但從基隆市區通往月眉山的第1標先前停工，市府原預計今年底可復工，但施工廠商卻不做了，已提出終止契約之訴，市府將再辦理重新招標作業，完工日期會往後再順延。
基隆市區和瑞芳區主要平面聯絡道路目前僅有台102線，由基隆深澳坑路通往瑞芳逢甲路。基隆市六和街經由月眉山山路可通往瑞芳區四腳亭，但因路幅不寬、坡度大且有髮夾彎，基市府規畫拓寬月眉路，獲營建署納入「基隆生活圈道路交通系統建設計畫」。
月眉路拓寬工程分2標施作，第1標從六合街到月眉路最高點朝天宮，長度1196公尺，2.8億元工程經費由在月眉山申設土石方資源堆置場的業主，依投資回饋計畫出資興建；第2標從朝天宮到四腳亭，4億多元經費由營建署補助84%，餘額市府自籌。
通往新北市瑞芳區四腳亭的第2標，在今年4月通車，但第1標因林務局發工程影響到7千多平方公尺的保安林地，要求市府重新設計。市府工務處養護工程科增設1座145公尺長的跨越山谷橋梁設計，沒想到包商不做了，市府會依相關程序進行終止契約的手續，將再辦理重新招標作業，完工日期會往後再順延。
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