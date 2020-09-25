台南藏金閣拍賣會有看頭 大戶人家檜木菜櫥便宜起標

臺南市環保局藏金閣雙周拍賣活動26日上午9至12時舉行，這次明星商品是50年代大戶人家特製的檜木菜櫥、美國廠牌GT單車，歡迎來逛攤、做環保。

台南市環保局表示，拍賣品項有家具及原木創作品322件、單車7輛。戶外市集部分，有環保局的美學作品販售、尚介肥特賣、富筠自然生態農場、陳爸的白頭翁果園、愛寶倪皮革創意工坊、遇見幸福種子創作等。來參加活動請配戴口罩，盡量保持社交距離。

50年代的檜木菜櫥，市價約2萬8千元，此次以1萬8千元底價起標。菜櫥的櫃體較一般菜櫥寬闊，有三屜兩櫃，支柱牢固耐用，可收納較多物品，櫃門上的雕飾古樸典雅，美觀又實用。

美國廠牌GT單車，市價約9千元，以4千200元底價起標。該單車搭載SHIMANO21段變速，另座管處有獨特設計，以特殊三角延伸後上叉長度，藉此增加車架的舒適性，不論造型、功能都有一定的水準，是運動通勤最佳選擇。

拍賣活動同時搭配「得標滿額大回饋」（每個號限兌換1次），拍賣得標金額滿1千元，贈送洗衣粉1盒；滿3千元以上贈送洗手乳及回收美學手提包；滿1千元以上贈送洗髮精沐浴組及回收美學托特包。