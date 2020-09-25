高嘉瑜批公車補助多 新北交通局：受惠對象是乘客

民進黨立委高嘉瑜批三重客運負責雙北6成公車營運，年領60億補助卻事故頻傳。新北市交通局長鍾鳴時今天表示，補助業者受惠對象是搭乘大眾運輸的乘客，而非直接進了業者的口袋。

民間不少人附和高嘉瑜，但重點並非放在業者領取多少補助，而是認為罰則太輕，對業者根本不痛不癢。

雙北市公車路線有330條，班次密集，現行公車業者計算運價成本為19.37元，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，所以維持全票15元、學生軍警票12元、老障孩童票8元，價差由政府補貼。

鍾鳴時說，客運業者經營市區公車的運價包含油料、駕駛人力、車輛及場站等營運成本。新北市平均每日公車乘客多達84萬人次，市府每年編列近28億元補助款，包含價差補貼、轉乘優惠及1280元定期票，受惠對象是乘客而非業者。