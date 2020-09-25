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北市府國慶嗡嗡包首採登記制 10/7開放敬老優先

中央社 / 台北25日電

北市國慶紀念品「嗡嗡包」今年因防疫首度採線上登記制，當日再憑身分證及電子郵件在現場領取，免再徹夜排隊，65歲以上者10月7日優先登記，一般民眾10月8日可登記。

台北市政府民政局今天指出，國慶日當天北市府會於市民廣場舉辦國慶升旗暨慶祝活動，並在現場發送特色紀念品「嗡嗡包」。今年為響應防疫新生活運動，首度以「線上登記、現場領包」方式發送。

民政局表示，今年嗡嗡包採線上登記，除考量國內疫情現況，也希望能照顧到中高齡長者，特別規劃敬老名額登記時段，109年度年滿65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日晚間6時起優先登記，限額450份；一般民眾登記時段，自10月8日上午10時起開放。

此次嗡嗡包發放數量為3450個，網路預約完成後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人至現場領取。民政局呼籲民眾不要再到市府廣場徹夜排隊領號碼牌，系統自9月28日起也將開放民眾線上練習操作。

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