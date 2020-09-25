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柯文哲國慶嗡嗡包首度採登記制 10月7、8日線上預約

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
「嗡嗡包」由於數量有限，每年都引起民眾大排長龍搶領。圖報系資料照
「嗡嗡包」由於數量有限，每年都引起民眾大排長龍搶領。圖報系資料照

北市長柯文哲上任後，每年國慶日限量發送「嗡嗡包」，因數量有限，每年都引起民眾大排長龍搶領，今年國慶日，北市府因應疫情，嗡嗡包首度採登記制，10月7、8日線上預約。

民政局指出，65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日18時起至24時止優先登記（限額450份），至於一般民眾登記時段則自10月8日10時起對外開放登記。

北市府每年在市民廣場舉辦國慶升旗暨慶祝活動，已連續5年於現場發送獨家特色紀念品「嗡嗡包」。民政局指出，今年因防疫，首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，發放數量為3450個，民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人至現場領取。

民政局強調，因今年不再以排隊領取號碼牌的方式贈送嗡嗡包，請民眾不要再到市府廣場徹夜排隊，10月7日、10月8只要打開電腦、手機，利用線上預約系統，完成登記後，再憑身分證及電子郵件通知親自到市府廣場兌換嗡嗡包。另系統也將自9月28日起開放民眾線上練習操作，詳情可至活動網站（https://www.accupass.com/event/2009210752011572746239）查詢，或洽詢國慶活動小組，電話02-2708-8672分機22。

嗡嗡包 國慶 北市

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