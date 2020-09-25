北市圖行動書車加場　周日爵士廣場還有免費電影爆米花

下周中秋連假，這周末要補班課，只剩下一天假日，台北市圖行動書車將加場，9月27日下午2點要開入北捷「心中山」爵士廣場庭園區，將展出台灣美食、鄉土、旅遊為主題的一本本好書，邀民眾上車偷讀，當天還有北捷「親子爆米花電影院」，邀請受大小朋友歡迎的「麻吉貓」到場帶動跳，現場也有免費電影、爆米花。

北市圖表示，現場除了行動書車，讓民眾能上車體驗，還有「好書換換」漂書活動，大家可攜帶家中書籍，到書車上交換心儀好書，現場有兒童繪本，也有暢銷、精選好書，北市圖與各位讀者以書會友。

北市推動電子書閱讀，北市圖表示，民眾也可參加「行動書車數位閱讀體驗活動」，親身體會電子書「一機在手，好書任您擁有」的暢快感，現場將有專人指導民眾操作電子書，簡單幾步驟就可成功借閱電子書，借閱成功再送限量書車紀念品。

活動當天，爵士廣場從下午2點到6點，都有互動遊戲與手作體驗攤位，由頗受親子喜愛的「麻吉貓」唱唱跳跳、玩遊戲，體驗絹印、拼貼、摺氣球等DIY手作互動攤位，現場也將免費放映電影《森林王子》，將提供限量免費爆米花，送完為止。

北捷也呼應《森林王子》劇情，在淡水信義線推出親子彩繪列車，列車共有3種不同外觀，讓民眾感受晨間、傍晚與夜晚不同時段森林的天色轉換，內部車窗、車門還可看見台灣藍鵲、台灣獼猴、梅花鹿、酢漿草、樹蛙等圖案。