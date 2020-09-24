議員轟微笑單車享特權 占市地調度不當得利近千萬

台北市議員鍾佩玲質疑，微笑單車YouBike調度站長期占用市產營運，7年來，估算不當得利900萬元，要求北市府檢討並追討不當得利。北市交通局表示，市府會在兩周內檢討。

鍾佩玲今天在議會交通部門質詢表示，YouBike系統建置7年來，當年為了讓微笑單車可以有調度中心，當時規畫讓YouBike使用市民大道中林段地下停車場空間，作為儲藏與調度。

議員質疑，市府已違反「北市地下停車場禁止非停車用途使用的規定」，微笑單車公司還未付任何市有空間使用費，更有特權能以里民的七折優惠，保證不用抽籤購買到大量月票，違法占用7年，不當得利近千萬，交通局卻長期視而不見。

交通局長陳學台表示，當初是在2012年時，曾專簽同意微笑單車使用市民大道地下停車場地。對相關質疑，還有是否可以給予微笑單車公司七折優惠，後續會檢討。

鍾佩玲說，交通局疑似長期包庇YouBike微笑單車，有嚴重圖利之嫌，甚至還幫微笑單車公司開後門，違規讓停車月票更改車號。停管處長李昆振表示，對民眾還要抽籤才能買到停車場月票，還有允許違反規定更改車號等問題，交通局會檢討。

交通局科長廖苑伶則表示，2018年底因合約到期，再度簽准同意免收土地使用費。但議員調出市府與微笑單車的合約，明明要求業者要自己找場地當調度場，還有自行支付費用，議員質疑，這不是圖利？什麼是圖利？民營公司的BOT案，北市府為何要大方送？

議員要求，北市府應依照合約，追討停車費欠款、並提出排除占用的具體方案，若有不法也要送政風處調查，陳學台允諾，北市府兩周內提出檢討。