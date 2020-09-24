YouBike1.0非法報廢？議員轟千輛值百萬YouBike僅賣3萬

台北市長柯文哲積極推動YouBike2.0，不過陸續汰換的YouBike1.0，遭議員楊靜宇質疑，交通局非法報廢YouBike1.0的1萬4千個零件，不知去向？甚至另外已報廢的928個車架，市府僅當破銅爛鐵每個賤賣37元，讓千輛市值百萬的YouBike，僅賣3萬元，要求政風處調查是否有人謀不贓，

楊靜宇今天在議會交通部門，質詢汰換後YouBike1.0的後續處理。楊表示，YouBike零件至少13件，但交通局2019年將報廢的1201輛、共1萬5613個零件，微笑單車僅交回車架928個，1萬4685個零件不知去向，質疑市府報廢程序有瑕疵。

北市交通局科長廖苑伶回應，這批報廢的微笑單車是分兩階段處理，交通局自己928件車架，其餘上萬件零件的確是交由微笑單車後續協助處理，會後續提供給議員處理方式。

楊靜宇說，北市府2018年底已將YouBike等相關設備「移轉」為「市府資產」，無法修復才可以報廢。但他發現，2019年報廢的1201輛YouBike明明還好好的，若以環保局二手自行車平均以863元售出計算，至少可賣103萬元，但一個車架僅賣37元，這不是賤賣，什麼才是賤賣？

楊靜宇說，交通局未依處理原則，透過正常程序報廢，竟交由微笑單車公司「拜託」他們「自行報廢」。最扯的是，微笑單車公司迄今，竟尚未繳交任何報廢證明報廢程序。