北流身障席視野不友善 這類活動將讓身障者免費索票

台北流行音樂中心上月底舉行滿載測試，北市議員質疑障礙席不友善，視野只能看到舞台下方。北流提出改善方案，未來自辦、合辦節目，將開放輪椅觀眾席讓身障者免費索票，另也嘗試在1樓搖滾區架設臨時平台，北流10月底將邀新生代歌手舉辦演唱會，示範解決方式。

北流表演廳身障席位於2樓最後一排，實際坐上身障席，雖能看到舞台區，若表演單位架設高布景，身障席視野會被3樓傾斜平台擋住，看不到全景。北市議會教育委員會今早舉行工作報告，市議員秦慧珠表示，先前考察就發現殘障座椅不友善，質詢北流如何改善。

北流表示，目前正和相關單位研擬改進措施，北流也拍板，未來北流自辦、合辦的表演節目，將開放輪椅觀眾席、陪伴席，讓身障人士免費索票。但若北流作為場地提供者，則由演唱會單位自行配置。

為讓身障者觀賞權利更多元，北流指出，10月底將邀新生代歌手合辦演唱會，當天不會開放2樓身障席，但會嘗試在1樓搖滾區後方架設臨時平台，提供16席身障席、16席陪伴席，邀請身障團體到場體驗，未來也會納入場地指南，提供其他演唱會主辦者參考。

北市文化局坦言，座位席從3000席增加到5000席，3樓座位延伸出看台，形成2樓看到的「屋簷」，之所以沒在1樓設席，是要保持搖滾區設計彈性，北流身障席確實有限制，但無障礙審查規範視角高度到9米就好，北流拉大到16米，但產業需求改變，演唱會常是全屏演出，北流會再找出適合的裝置尺度，供演唱會單位參考。