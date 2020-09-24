快訊

共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

北流身障席視野不友善 這類活動將讓身障者免費索票

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北流行音樂中心2樓身障席挨批不友善。記者趙宥寧／攝影
台北流行音樂中心2樓身障席挨批不友善。記者趙宥寧／攝影

台北流行音樂中心上月底舉行滿載測試，北市議員質疑障礙席不友善，視野只能看到舞台下方。北流提出改善方案，未來自辦、合辦節目，將開放輪椅觀眾席讓身障者免費索票，另也嘗試在1樓搖滾區架設臨時平台，北流10月底將邀新生代歌手舉辦演唱會，示範解決方式。

北流表演廳身障席位於2樓最後一排，實際坐上身障席，雖能看到舞台區，若表演單位架設高布景，身障席視野會被3樓傾斜平台擋住，看不到全景。北市議會教育委員會今早舉行工作報告，市議員秦慧珠表示，先前考察就發現殘障座椅不友善，質詢北流如何改善。

北流表示，目前正和相關單位研擬改進措施，北流也拍板，未來北流自辦、合辦的表演節目，將開放輪椅觀眾席、陪伴席，讓身障人士免費索票。但若北流作為場地提供者，則由演唱會單位自行配置。

為讓身障者觀賞權利更多元，北流指出，10月底將邀新生代歌手合辦演唱會，當天不會開放2樓身障席，但會嘗試在1樓搖滾區後方架設臨時平台，提供16席身障席、16席陪伴席，邀請身障團體到場體驗，未來也會納入場地指南，提供其他演唱會主辦者參考。

北市文化局坦言，座位席從3000席增加到5000席，3樓座位延伸出看台，形成2樓看到的「屋簷」，之所以沒在1樓設席，是要保持搖滾區設計彈性，北流身障席確實有限制，但無障礙審查規範視角高度到9米就好，北流拉大到16米，但產業需求改變，演唱會常是全屏演出，北流會再找出適合的裝置尺度，供演唱會單位參考。

身障者 北市

相關新聞

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

新北市警察局長陳檡文信箱常有各種陳情，日前有自稱小學生的小妹妹寫信給「局長阿伯」說警察爸爸常排班參加地方聚餐不能回家陪她...

新北檢討菁桐車站保存範圍 將再挑起月台是否延長論戰

新北市政府辦理平溪都市計畫第2次通盤檢討，市定古蹟菁桐車站坐落範圍是否變更為保存區，地方意見分歧。當地菁桐里長鄭賢良說，...

山珍海味慶中秋 貢寮雙玉里兩百人共餐樂

下週便是中秋節，貢寮區雙玉里趁著每個月的環保日提前慶祝，今(24)日總共兩百人齊聚共餐，除了有九孔鮑魚、佛跳牆，還有炸土雞上菜，山珍海味的宴席，也讓偏鄉地區長者們感受到中秋團聚的幸福。

汐止盃戰鬥陀螺PK賽 9月27日登場歡迎來闖關

新北市議員張錦豪舉辦的汐止區戰鬥陀螺PK賽，去年舉辦吸引上千人參加，相當受歡迎，而今年也將在這個星期日開打，這次也開放現場報名免費參加，而且人人有獎，主辦單位也熱請邀請大小朋友一起同樂。

石碇宗教園區有特色 祈福、求財全都包

石碇區擁有好山好水，廟宇密集度相當高，因此石碇區公所串連特色宮廟，在永定里打造了宗教文化園區，園區內包括了聖興宮、姑娘廟、元寶山仙石府、五路財神廟等等，區長李浩榕表示，這幾座廟宇各具特色，有人文歷史氣息，且能祈福求財，絕對值得一遊。

居檢者違規住日租套房 婦女會喊冤：對方說要開安親班

外界憂心日租套房恐成防疫破口，北市觀光傳播局今公布未清場名單，截至24日，仍有9位居家檢疫者以短租方式入住3處疑日租套房...

淡海輕軌敬師 姓名與「教師節」任一字同音都免費

教師節即將到來，淡海輕軌今天宣布9月26日至9月28日之間，只要各學校教職員於旅客服務處出示服務證，或一般民眾姓名任一字...

淡水電線杆設馬路上不便通行 台電年底完成地下化工程

新北市淡水中正北路一段35至105號，僅200公尺的距離就有11根電線杆，新北市議員陳偉杰形容電線杆跟「海波浪」一樣，學...

平溪都市計畫通盤檢討辦理公開展覽 將設文化保存區

新北市平溪都市計劃總面積122.24公頃，範圍包含菁桐火車站至平溪火車站一帶，城鄉局表示，主要配合中央調整河川區域範圍，...

北流風光開幕就傳人事地震　黃韻玲首度公開回應

台北流行音樂中心（北流）本月初風光開幕，不料5天後執行長彭季康就被董事長黃韻玲撤換，引發外界關注，今有北市議員質疑是「人...

長者抱怨捷運難搭 北捷增63處電梯電扶梯 2022年底開放

因應高齡化、打造捷運無障礙空間，台北捷運局「捷運初期路網車站電扶梯／電梯中期改善工程」預計2022年底啟用。市長柯文哲今...

瘦肉精美豬惹議！台中捍衛食安2階段落實肉品產地標示

台中市食品藥物安全處今天說，中央將在明年開放瘦肉精美豬、全齡美牛進口，台中市政府為保障市民健康及消費權益，堅持「瘦肉精零...

熱門新聞

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

老闆娘當年送麵包、冰棒讓南投小姊弟吃飽 長大想報恩

揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友讚神人

他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。