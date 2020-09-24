共享機車違停嚴重 北市議員潘懷宗：一年1萬件

北市府推動共享經濟，但台北市議員潘懷宗下午在議會質詢指出，目前共享機車違規嚴重，從去年9月到今年8月，光是違停遭舉發件數不斷成長4.7倍，目前每月開出千張罰單，且共享機車排擠許多停車空間，更造成許多機車騎士苦不堪言，認為共享機車不應任意投放，應有限制。交通局指出，有和業者溝通，希望能自己找停車場。

目前台北市共享機車業者主要有GoShare、iRent及WeMo 三家，至109年9月，北市府許可投放車輛數分別是3900輛、3000輛及5557輛，總計1萬2457輛共享機車。

潘懷宗說，據交大統計，108年9月開始取締共享機車違規，其中違反交通規則最嚴重的就是隨意亂停車，舉發件數1萬746件，今年7、8月份，每月開出上千張罰單，與去年的上千件相比，成長不少。

潘懷宗指出，依警察局交通大隊統計，「共享機車」違停熱點十大熱點前三名，包括松仁路552件、市民大道一段362件及松智路352件。

他說，民眾向他反映，經常被共享機車占用停車格，認為不應該讓營利用的共享機車占用免費機車停車格；很多共享機車占用人行道上的免收費機車停車格很多天，導致附近住戶無法停車。

潘懷宗說，不能任由業者無限度投放車輛，像一般租車業者，大多在火車站、機場，不應和腳踏車一樣多，應該引到特定位置，不可隨意投放。

市府交通局長陳學台說，市府推動共享機車，希望民眾平時可以用大眾運輸工具，有臨時需要再使用共享汽、機車，有一些業者也自己找停車場。至於共享機車若長時間無人租，交通局已要求業者不可長期停放。