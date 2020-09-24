自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

新北市警察局長陳檡文信箱常有各種陳情，日前有自稱小學生的小妹妹寫信給「局長阿伯」說警察爸爸常排班參加地方聚餐不能回家陪她；陳檡文表示，沒排這種班，警察應多陪家人。

局長信箱來信說「局長阿伯您好：我是一個小學生，有一個問題想請教您，我的爸爸在永和分局當警察，平常上班時間和我上課的關係都很少陪我，但是當警察需要常常參加地方上的聚餐嗎？」

她問說，「因為常常聽到又要排班去吃飯，還不能提早走，為什麼要強迫呢？不是上班時間，應該自由參加吧！」她最後寫說「署長阿伯！放我爸爸回家陪我可以嗎？」

過沒多久又來信說，「局長阿伯，不是編排勤務哦！是下了班，私下還要輪流去參加聚餐，即不能領加班費也不能補休才對。」她還說爸爸的姓名不方便說，免得長官找爸爸麻煩，「我相信不只永和分局會如此，其他的警察一定也都有這問題，只是沒人敢說」。

不少網友認為這個口氣和用字實在不太像國小學生，懷疑是媽媽偷偷藉機抱怨，說「肯定是老媽在背後操刀」。

當記者採訪永和分局時，警方否認有陳情所指相關的情事，同時，局長信箱也回應「分局派員參加聯誼餐敘，是請各內、外勤單位主管出席為原則，倘主管不克參加可派員代理，並無強迫出席之情事」。

陳檡文接受中央社記者訪問時針對所謂排班應酬一事表示，「警方沒有排這種班啦」，地方雖有些餐會，相關業務主管可視情況決定是否參與，完全尊重個人意願，以避免占用警察人員與家人相處的時光。