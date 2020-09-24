新北檢討菁桐車站保存範圍 將再挑起月台是否延長論戰

新北市政府辦理平溪都市計畫第2次通盤檢討，市定古蹟菁桐車站坐落範圍是否變更為保存區，地方意見分歧。當地菁桐里長鄭賢良說，保存車站主體就好，擴大到月台、鐵軌會阻礙地方發展。在地文史工作者楊錦聰認為，為了迎合遊客破壞景觀，原有優勢不再，反而不利發展觀光。

菁桐車站月台本來長60公尺，供3節車箱列車停靠。台鐵2014年間有意將月台延長到120公尺，可停靠6節車廂，地方傳出反對聲浪，台鐵後來僅延長到80公尺。去年又傳台鐵提出加長到120公尺方案，地方發起「守護菁桐月台，拒絕台鐵拆軌道」行動才作罷。

鄭賢良表示，目前平溪線各除了菁桐車站，其他車站月台都可停靠6節車廂，如果菁桐車站仍維持4節車廂規模，難道在重要節慶遊客眾多時，讓平溪站成為終點站，火車不再開到菁桐？保存菁桐車站應以站體為主，如果把月台、鐵軌，甚至駁坎、山路都納入就「太過分了」。

楊錦聰指出，菁桐車站的賣點就是「老樣子」，自從月台延長20公尺，台鐵還在月台加裝白鐵欄杆，景觀走樣，味道不對，遊客就變少了。日本有很多老車站都小小的，不會迎合遊客增、改建，因為一旦景觀被破壞，原有的優勢不再，可能會與發展觀光目標背道而馳。