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石碇宗教園區有特色 祈福、求財全都包
石碇區擁有好山好水，廟宇密集度相當高，因此石碇區公所串連特色宮廟，在永定里打造了宗教文化園區，園區內包括了聖興宮、姑娘廟、元寶山仙石府、五路財神廟等等，區長李浩榕表示，這幾座廟宇各具特色，有人文歷史氣息，且能祈福求財，絕對值得一遊。
石碇聖興宮主祀三官大帝，是地方上主要的信仰中心，為當地民眾帶來穩定安心的信仰力量，仙石府是因為內有超過30尺高的巨石貌似三足蟾蜍而聞名，是知名的求財廟宇之一，而歷史最悠久的姑娘廟，更是台灣廟宇向神明求借發財金習俗的起源。
另外，求財者趨之若鶩的五路財神廟，廟中以元寶造型規劃設計，還可以跟虎爺換錢水。
永定里里長王金洞指出，整個園區不僅有群山環繞，再加上結合生態工法，整治之後的永定溪流經貫穿，周邊環境優美、生態豐富，讓民眾在一遊各廟宇之際，同時享有大自然洗禮。
區長李浩榕表示，在防疫新生活的推動下，鼓勵民眾到戶外走走，呼吸新鮮空氣，且石碇還能與周邊平溪、雙溪、深坑串聯，山林美景不輸國外，不妨可以規劃來一趟偽出國的祈福求財之旅。
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