山珍海味慶中秋 貢寮雙玉里兩百人共餐樂

下週便是中秋節，貢寮區雙玉里趁著每個月的環保日提前慶祝，今(24)日總共兩百人齊聚共餐，除了有九孔鮑魚、佛跳牆，還有炸土雞上菜，山珍海味的宴席，也讓偏鄉地區長者們感受到中秋團聚的幸福。

雙玉里長吳永彬表示，雙玉里幅員遼闊，居民們居住分散，但每到中秋時節總有團聚共餐的傳統，今(24)日雖然下著雨，仍然有兩百多人前來，活動中心裡外都坐滿了人，相當熱鬧，今天是環保日，既是帶里民認識新到任的貢寮區清潔隊長陳成港，警分駐所也因為里內最近發生的詐騙事件，特地前來教導長者如何警覺。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，今天服務處受邀前來關心，看到共餐活動，在活動中心室內有冷氣，到室外的座位則沒有，目前空間不足的狀況，將來服務處希望透過爭取補助盡快來改善；偏鄉長者子女在外打拚，長年獨居的他們，在中秋節前夕跟大家相聚快樂用餐，感受到鄉里間活絡的氛圍，也期待接下來週末連假，子女能多多回鄉，讓長者有個家人團圓的溫馨時刻。