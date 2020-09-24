汐止盃戰鬥陀螺PK賽 9月27日登場歡迎來闖關

新北市議員張錦豪舉辦的汐止區戰鬥陀螺PK賽，去年舉辦吸引上千人參加，相當受歡迎，而今年也將在這個星期日開打，這次也開放現場報名免費參加，而且人人有獎，主辦單位也熱請邀請大小朋友一起同樂。

市議員張錦豪說，汐止區戰鬥陀螺球星PK賽及闖關活動，去年一場活動下來，就有超過500個小朋友報名，再加上陪伴來的家長，反應熱烈超過預期，所以，今年活動延續，汐止盃戰鬥陀螺比賽闖關活動，就要在9/27也就是這個星期日登場，那去年是屬於體驗型的，和一些職棒球星PK，參與熱烈，看起的出來大家都很熱衷，今年則是舉辦128人的比賽。

張錦豪表示，沒有報名到的小朋友也不用擔心，還有戰鬥陀螺嘉年華，免費參加還人人有獎，希望讓汐止的小朋友遠離3Ｃ，不會玩的小朋友現場也有提供陀螺體驗，那為了兼顧孩子們健康的身心發展，現場也有安排檢查視力跟牙齒，汐止盃戰鬥陀螺比賽闖關活動，也歡迎有興趣的大小朋友，9/27日上午九點到十二點，到秀峰高中體育館戰鬥陀螺比賽闖關，一起同樂。