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居檢者違規住日租套房 婦女會喊冤：對方說要開安親班

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊日前表示，台北市曾有一處地址疑日租套房，已收住多達十多次居家檢疫者。本報資料照片
台北市副市長黃珊珊日前表示，台北市曾有一處地址疑日租套房，已收住多達十多次居家檢疫者。本報資料照片

外界憂心日租套房恐成防疫破口，北市觀光傳播局今公布未清場名單，截至24日，仍有9位居家檢疫者以短租方式入住3處疑日租套房，其中大埔街日租套房共收留6名居家檢疫者，人數最多，所有權人為中華民國婦女會總會。

婦女會總會接到記者電話詢問，才驚覺「被公開」，婦女會無辜喊冤，該處已出租房客10多年，房租也有按時交，彼此互相信任，起初對方說要開安親班，現在卻變日租套房，「不知道他們在做什麼」，稍早已聯繫承租人，承租人說要再了解，可能是轉手當「二房東」，將檢視租約內容，送理監事會討論，有可能會收回房子。

北市府宣布自9月22日起，若未能完成清場，除對建物所有權人開罰，還要公布姓名及住址，今公布名單，共有三地點入列。

觀傳局表示，這三處疑似日租套房，因違反市府防疫措施，台北市政府已依9月7日公告，開罰建物所有權人3千元罰鍰，並公佈姓名地址。後續也將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者則課以怠金20萬至30萬外，嚴重者更將斷水斷電。

北市 居家檢疫 安親班

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