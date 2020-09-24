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淡海輕軌敬師 姓名與「教師節」任一字同音都免費

聯合報 / 記者柯永輝／新北即時報導
淡海輕軌教師節推優惠，除了教職員免費搭，連一般民眾姓名任一字與「教、師、節」一字同音，只要出示相關證件，也可免費兌換當日無限搭乘輕軌的一日券1張。圖 / 新北捷運公司提供
淡海輕軌教師節推優惠，除了教職員免費搭，連一般民眾姓名任一字與「教、師、節」一字同音，只要出示相關證件，也可免費兌換當日無限搭乘輕軌的一日券1張。圖 / 新北捷運公司提供

教師節即將到來，淡海輕軌今天宣布9月26日至9月28日之間，只要各學校教職員於旅客服務處出示服務證，或一般民眾姓名任一字與「教、師、節」一字同音，只要出示相關證件，即可至輕軌紅樹林站兌換當日無限搭乘輕軌的一日券1張，每人限兌換1張，並限當日使用。 

新北捷運公司自8月起推出淡海輕軌「一日券、優惠圈」活動，凡購買淡海輕軌一日券的旅客，可於當天營業時間內不限次數搭乘，另與輕軌沿線36間餐飲業者合作，凡持淡海輕軌一日券到合作店家，即享折扣、贈品或滿額消費禮，優惠金額總值超過1500元，其中包含台式美食、日本料理、西式餐酒到冰品甜點，邀請辛勞的教職員們，一起到淡海輕軌放鬆散心、享用美食。 

新北捷運公司表示，目前運量已接近疫情前水準，平日票收也創通車以來新高，顯見淡海輕軌開放站體、良好通風及舒適的乘車體驗，讓疫情的影響降至最低外，接連登場的活動也深受民眾歡迎，而藍海線即將於年底前通車，屆時將串連漁人碼頭，也是第一條可遠眺台灣海峽的捷運系統。

此外，即將登場的中秋連假，新北捷運公司將整合周邊公車路線，共同推出新一波優惠，讓一日券更超值，讓民眾造訪時吃喝玩樂不斷點。

淡海輕軌 捷運 新北

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