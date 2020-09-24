台北時裝週為期近40天 復甦時尚產業

2020台北時裝週SS21今年以Re為主題，活動從明天至10月31日將近40天，一連串活動不間斷，期許因疫情而斷鏈的時尚產業能再次連結，建構人際也復甦產業。

台灣超前部署的防疫措施深受國際肯定，2020台北時裝週SS21才得以如期舉辦。今年以Re為主題，「去_你的時尚 Re:connext」中文主題留下填空格，讓民眾自由詮釋，英文主題則是結合Reconnect與Next，期許因疫情而斷鏈的時尚產業能再次連結，思考後疫情時代時尚的下一步。

今天在宣告記者會上，邀請入圍今年金曲獎8獎項的歌手阿爆、入圍金曲最佳新人獎的告五人為時裝週站台，他們身穿if&n、DOUCHANGLEE的服裝，用實際行動支持本土設計師品牌。

2020台北時裝週SS21串連各項時尚活動，從明天起至10月31日，持續近40天，成為歷屆以來規模最大、活動最豐富的時尚盛宴。

從台北東區到西區，先以信義香堤快閃店、社群風格名人學院、設計師時尚限定店、東區台北時尚街頭秀及時裝設計新人獎等多項精彩內容鋪陳。

活動焦點為10月6日在松山文創園區舉辦的「春夏時尚首航派對」，接連5天舉辦16場台灣設計師品牌秀、兩大主題秀（原始直覺－原民主題秀、數位神遊－材質主題秀）、超過40個品牌的設計師時尚策展。

詳細活動請至2020台北時裝週SS21社群平台臉書（@tpefashionweek）、Instagram（@tpe.fashionweek）查詢。