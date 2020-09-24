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淡水電線杆設馬路上不便通行 台電年底完成地下化工程

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位在淡水中正北路一段的電線杆坐落在馬路上與車爭道。記者江婉儀／攝影
位在淡水中正北路一段的電線杆坐落在馬路上與車爭道。記者江婉儀／攝影

新北市淡水中正北路一段35至105號，僅200公尺的距離就有11根電線杆，新北市議員陳偉杰形容電線杆跟「海波浪」一樣，學生經過此處都要跟車爭道，非常危險，立委洪孟楷今與市府單位及台電前往會勘，台電表示，會協助電纜地下化工程，並同時將已使用20多年的地下電纜進行更新，工程經費300萬元，將與新北市府共同分擔，預計最快年底完工。

記者實地觀察，從101縣道到中山北路一段，除了路寬限縮至單線雙向道，電線杆也設置在路上，除了非常突兀，經過此處的民眾也特意放慢速度，避免發生車禍，在地民眾反映，電線杆問題已在當地許久，長達20多年，騎車、開車經過此處，非常不方便。

洪孟楷表示，電線杆設置在路中間讓人匪夷所思，除了增設變電箱、也盼畫設機車格，避免發生碰撞，希望解決長期影響民眾的問題，讓交通更順暢。

陳偉杰指出，很多車輛違規臨停，佔據道路，阻礙行人通行更影響交通。且該處附近也是國中、小學生必經道路，學生很多時候因電桿擋路，必須走上馬路與車同行，真的非常危險。

台電北區營業處設計經理王春守表示，民國80年起，中央開始實施電線桿地下化，淡水區20米寬以上道路及主要幹道包括中山北路、中山路、中正路、中正東路以及淡金路等，都已完成電線桿地下化，今會勘地點是因當時商家反對才為施作，其餘地點像巷子是因寬度不足，施工期間民眾會車不方便，也無法進行工程。

立委洪孟楷（右一）、新北市議員陳偉杰今與市府單位、台電到淡水中正北路一段會勘。記者江婉儀／攝影
立委洪孟楷（右一）、新北市議員陳偉杰今與市府單位、台電到淡水中正北路一段會勘。記者江婉儀／攝影

台電 淡水

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