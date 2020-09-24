北市推親子帳號綁定 柯文哲：須輔導有困難者

台北市政府9月推動親子帳號綁定，金華國小綁定率達97%，居全台北市之冠，市長柯文哲今天表示，須關注97%剩下的3%，了解家長遇到的困難並予以輔導。

台北市教育局9月全面推廣學雜費電子支付，鼓勵家長綁定親子帳號。教育局表示，開學至今3週，已有11萬名家長綁定親子帳號，整體綁定率達40%。

教育局表示，親子帳號綁定，國小家長最踴躍，綁定率達53%，國中和高中皆為30%左右；整體有40餘校綁定率超過7成，金華國小綁定率為全台北市之冠達97.02%。

柯文哲上午赴金華國小，針對金華國小親子帳號綁定率高達97%一事，嘉許學校行政人員和班導師，但他強調，須關注97%外剩下的3%，了解家長遇到的困難並予以輔導。

另外，教育局資訊教育科專員卓育欣表示，目前仍有部分學校綁定率較低，估計因家長仍不清楚政策細節、擔心個資外洩或與這項政策理念不符等，也可能家長真的沒有手機。

對此，卓育欣表示，親子綁定推廣，第一階段教育局已於學校日赴各校駐點宣導，現在進入推廣第二階段，昨天已向學校發文修訂版家長說明書，當中加入更多政策細節，盼讓家長更了解政策目標。