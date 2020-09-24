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平溪都市計畫通盤檢討辦理公開展覽 將設文化保存區

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市平溪都市計劃總面積122.24公頃，範圍包含菁桐火車站至平溪火車站一帶，10月8日上午10點將在平溪市民活動中心舉辦公展地方說明會，圖為平溪車站。圖／新北市政府提供
新北市平溪都市計劃總面積122.24公頃，範圍包含菁桐火車站至平溪火車站一帶，10月8日上午10點將在平溪市民活動中心舉辦公展地方說明會，圖為平溪車站。圖／新北市政府提供

新北市平溪都市計劃總面積122.24公頃，範圍包含菁桐火車站至平溪火車站一帶，城鄉局表示，主要配合中央調整河川區域範圍，及配合文化資產檢討，將台陽礦業公司招待所、鑛長宿舍等範圍檢討變更保存區，除了平溪外，新北其他偏鄉也有都市計劃，城鄉局說，這些地方多受限於保護區、山區的開發限制，跟都市區域不同，因為發展率不夠，也不會劃設、新增都市計劃區。

新北市城鄉局為辦理平溪都市計畫第二次通盤檢討，9月21日起開始公展30天，10月8日上午10點將在平溪市民活動中心舉辦公展地方說明會，蒐集在地民眾陳情意見。

城鄉局說，平溪都市計畫區包括菁桐、白石二里及薯榔、平溪、嶺腳、石底等四里部分地區，本次通盤檢討就都市計畫整體規劃、周邊發展現況等內容予以檢討。

城鄉局表示，除辦理計畫圖重製，解決紙圖精度不足產生的誤差外，主要議題包含配合經濟部公告基隆河河川區域線調整河川區域範圍，另外配合文化資產檢討，考量文化保存價值並配合文化資產保存法規定，將台陽礦業公司招待所、鑛長宿舍、菁桐車站等市定古蹟及市定歷史建築公告坐落範圍檢討變更為保存區。

配合檢討現況道路使用、既成道路及現有巷道，將住宅區、工業區、農業區、保護區、行水區及相關公共設施用地檢討變更為道路用地及鄰近分區，以符實際。

除了平溪都市計劃外，雙溪、石碇等區也都有都市計劃，城鄉局表示，這些地區多有開發限制，除非發展比例超過80%，才有可能發展為擴大都市計畫，後續劃設新都市計畫區。

平溪 都市計畫

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