議員指虛報菜價 北農：預約交易有留存紀錄

北市議員接獲陳情，指台北農產公司去年疑虛報51.5公噸高麗菜價格，北農今天說，當時因高麗菜進貨量增，為照顧農民、穩定價格，才會透過預約交易採購，且有留存相關帳務紀錄。

中國國民黨籍北市議員鍾小平今天開記者會，北農董事長黃向羣、總經理翁震炘出席。鍾小平指出，接獲北農員工陳情，指稱北農去年12月28日拍賣高麗菜，疑虛報價格，當天菜價為新台幣5元至10元，北農以17元均價，採購約5萬1500公斤的高麗菜，且未入帳。

翁震炘表示，當天為星期六，當時他在帛琉推銷蔬果，得知蔬菜到貨量約400公噸，比平日增加約100公噸，為穩定菜價並避免承銷人殺價，導致菜價崩盤，影響農民權利，才依農產品市場交易法，進場確保菜價。

他說，當天用預約交易採購51.5公噸高麗菜，主要是希望穩定菜價，照顧農民，北農過去進場交易都會透過國營企業、農會協助吸收蔬菜，這次採同樣狀況，且菜價回穩後，就未用預約交易方式。

翁震炘表示，北農交易方式有拍賣、議價、預約，當天採預約方式買51.5公噸高麗菜，相關帳務都有入帳，不會有問題，後續會提供進貨等資料給議員參考。

黃向羣指出，北農具多重身分，包含承銷人、供貨人，且一年之間常有協助農民的機會，北農就會進場調配，並拜託國營企業、農會協助吸收農產品，採預約交易的動機是良善，主要是希望協助農民，但會檢討讓程序正常化。

鍾小平要北農提供匯款單、當天進出貨車錄影帶等資料，若資料不齊全，不排除交司法機關調查。