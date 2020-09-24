士林萬華3處疑日租套房收居檢者 各罰3000元

台北市政府今天表示，有3處疑似日租套房共收9名居家檢疫者，地點集中在士林和萬華區，已依市府公告處建物所有權人新台幣3000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。

北市府7日宣布，22日起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）居家檢疫或隔離地點僅限防疫旅館、住居所或第三人無償提供處所，違者將處建物所有權人3000元至1萬5000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。

北市府表示，截至9月24日，北市仍有9位居家檢疫者未入住防疫旅館、自宅或親友無償提供住所，而是以付費短租方式入住3處疑似日租套房，建物地址1處在士林區名山里（入住1人）、1處在萬華區頂碩里（入住6人）、1處在萬華區西門里（入住2人）。

北市府指出，衛生局已依「傳染病防治法」，各開罰上述3處建物所有權人3000元罰鍰，並公布違規者姓名及建物地址；後續若還有查獲收居檢者的日租套房，將再公布姓名及建物地址。

另外，北市觀傳局表示，將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰經營人10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者則課以怠金20萬至30萬，嚴重者更將斷水斷電。

台北市現有居家檢疫近6000人，遍布12行政區，每日約有3400人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住房舍，極少部分入住疑似日租套房；目前北市有防疫旅館67家，近4800間客房可供居檢者入住。