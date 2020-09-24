快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

士林萬華3處疑日租套房收居檢者 各罰3000元

中央社 / 台北24日電

北市政府今天表示，有3處疑似日租套房共收9名居家檢疫者，地點集中在士林和萬華區，已依市府公告處建物所有權人新台幣3000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。

北市府7日宣布，22日起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）居家檢疫或隔離地點僅限防疫旅館、住居所或第三人無償提供處所，違者將處建物所有權人3000元至1萬5000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。

北市府表示，截至9月24日，北市仍有9位居家檢疫者未入住防疫旅館、自宅或親友無償提供住所，而是以付費短租方式入住3處疑似日租套房，建物地址1處在士林區名山里（入住1人）、1處在萬華區頂碩里（入住6人）、1處在萬華區西門里（入住2人）。

北市府指出，衛生局已依「傳染病防治法」，各開罰上述3處建物所有權人3000元罰鍰，並公布違規者姓名及建物地址；後續若還有查獲收居檢者的日租套房，將再公布姓名及建物地址。

另外，北市觀傳局表示，將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰經營人10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者則課以怠金20萬至30萬，嚴重者更將斷水斷電。

台北市現有居家檢疫近6000人，遍布12行政區，每日約有3400人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住房舍，極少部分入住疑似日租套房；目前北市有防疫旅館67家，近4800間客房可供居檢者入住。

北市 居家檢疫 防疫旅館

延伸閱讀

居家檢疫者違法入住日租房 北市府查實首開鍘

居檢者違法入住日租 北市首波開鍘3處各罰3千公布姓名

新聞幕後／北市萬華警內憂外患不斷 基層評首長：人很好但狀況外

危老商機火 北市億元級透天厝搶手

相關新聞

淡海輕軌敬師 姓名與「教師節」任一字同音都免費

教師節即將到來，淡海輕軌今天宣布9月26日至9月28日之間，只要各學校教職員於旅客服務處出示服務證，或一般民眾姓名任一字...

淡水電線杆設馬路上不便通行 台電年底完成地下化工程

新北市淡水中正北路一段35至105號，僅200公尺的距離就有11根電線杆，新北市議員陳偉杰形容電線杆跟「海波浪」一樣，學...

平溪都市計畫通盤檢討辦理公開展覽 將設文化保存區

新北市平溪都市計劃總面積122.24公頃，範圍包含菁桐火車站至平溪火車站一帶，城鄉局表示，主要配合中央調整河川區域範圍，...

北流風光開幕就傳人事地震　黃韻玲首度公開回應

台北流行音樂中心（北流）本月初風光開幕，不料5天後執行長彭季康就被董事長黃韻玲撤換，引發外界關注，今有北市議員質疑是「人...

長者抱怨捷運難搭 北捷增63處電梯電扶梯 2022年底開放

因應高齡化、打造捷運無障礙空間，台北捷運局「捷運初期路網車站電扶梯／電梯中期改善工程」預計2022年底啟用。市長柯文哲今...

瘦肉精美豬惹議！台中捍衛食安2階段落實肉品產地標示

台中市食品藥物安全處今天說，中央將在明年開放瘦肉精美豬、全齡美牛進口，台中市政府為保障市民健康及消費權益，堅持「瘦肉精零...

北農跟誰收購51.5公噸高麗菜？翁震炘語塞：回去看資料

台北農產運銷股份有限公司（北農）遭員工爆料疑做假帳，台北市議員鍾小平指出，去年12月28日高麗菜價格每公斤5至10元不等...

居檢者違法入住日租 北市首波開鍘3處各罰3千公布姓名

為避免日租套房成防疫破口，北市府宣布本月22日起，若未能完成清場，除對建物所有權人開罰，還要公布姓名及住址。觀光傳播局表...

螺絲鬆？柯文哲爆：錢櫃後嚴查 常每天接關說電話

台北市短短半年來，重大公安事件頻傳，柯市府遭質疑螺絲鬆了？不過柯文哲今天受訪卻加碼踢爆，從錢櫃大火後，北市府因嚴格稽查，...

愛之船、夢幻鐘樓... 八里左岸浪漫打卡點將開放

新北市高灘地工程管理處推出「河濱幸福三部曲」 ，首部曲由三重辰光橋的愛心鎖，象徵初見戀人的戀愛意象開始，帶著愛意萌芽的甜...

亞太社會創新高峰會明年5月新北登場 實體線上同步舉辦

亞太社會創新高峰會明年5月將由新北市主辦， 計畫以實體搭配線上方式舉辦。市府經發局長何怡明表示，新北市將整合青創大平台資...

陶塑生命張力 徐永旭獲台灣陶藝獎卓越獎

65歲的徐永旭歷經22年國小教職、運動員、國樂教師等身分轉換，43歲時毅然辭去穩定教職，全心投入陶藝創作，昨天獲得「台灣...

熱門新聞

貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

老闆娘當年送麵包、冰棒讓南投小姊弟吃飽 長大想報恩

影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽

地主釋善意拆4棟建築 台中市府明年完全打通大智北路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。