北流風光開幕就傳人事地震　黃韻玲首度公開回應

台北流行音樂中心（北流）本月初風光開幕，不料5天後執行長彭季康就被董事長黃韻玲撤換，引發外界關注，今有北市議員質疑是「人事鬥爭」，並告誡黃，若人事不穩定，恐讓外界有高度不信任感。對此，黃韻玲坦言，跟彭季康曾多次討論，但彼此理念有差異，為了讓北流向前，才做此決定。

北市教育委員會今進行文化局工作報告，北流也列席，議員關心北流人事異動，王鴻薇指出，彭季康當時還對媒體大談北流願景，沒想到在開幕沒兩天被解職，人事變動突兀，她也批評，北市許多人事都如此，莫名其妙來又走，規畫遠景難道是一場空？

王鴻薇也告誡黃，她尊重音樂專業，但在經營上人事不穩定，也會讓外界有不信任感；秦慧珠也不解表示，董事長當初聘任執行長，如今卻說目標不適合。

黃韻玲說，感謝彭先生在開館期間的付出跟用心，表演廳已正式營運，所有滿載測試、開幕音樂會，是文化局去年開始籌備協辦，北流只是輔助腳色，階段性任務已完成。

黃韻玲表示，北流制度是「董事長畫出願景，執行長落實核心」。她坦言，過程中多次（彭季康）溝通，但雙方對經營管理理念有差異，為了讓北流繼續向前，讓法人有效運作，很多事不能再等待。

黃韻玲也說，一開始都有朝相同目標前進，也借重彭季康法規、版權專業，但歷經多次討論，最終仍要回歸產業了解、音樂專業、場館運作，才做此決定。

至於新任執行長人選？北流未透露名單，僅表示目前有人選，但還在談，新人選必須了解音樂產業，有音樂專業、組織建立等經驗，讓產業聚落能運作。

北流董事會9月10日召開臨時董事會，董事長黃韻玲會中提案，要解除執行長彭季康職位，11位出席董事全數同意通過，目前執行長職位，暫由黃韻玲代理。