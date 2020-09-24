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長者抱怨捷運難搭 北捷增63處電梯電扶梯 2022年底開放

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
市長柯文哲今天視導北捷電梯電扶梯改善工程，柯說，目前台北捷運有63處增設電梯或電扶梯工程，講比較容易，工程因穿西裝改西裝，相當困難。記者林麗玉／攝影
市長柯文哲今天視導北捷電梯電扶梯改善工程，柯說，目前台北捷運有63處增設電梯或電扶梯工程，講比較容易，工程因穿西裝改西裝，相當困難。記者林麗玉／攝影

因應高齡化、打造捷運無障礙空間，台北捷運局「捷運初期路網車站電扶梯／電梯中期改善工程」預計2022年底啟用。市長柯文哲今天視導改善工程，柯說，目前台北捷運有63處增設電梯或電扶梯工程，講比較容易，工程因穿西裝改西裝，相當困難，不過北市會繼續朝宜居永續城市努力。

由於北捷初期路網，部分車站並無道路兩側各至少一處電扶梯或電梯設置。柯文哲致詞時說，他曾有次問長者，敬老卡480點可搭捷運很好，但長者卻都搖搖頭，表示捷運很難搭，原來有的捷運站，只有一側道路有電梯或電扶梯，長者走過馬路有困難。所以北市府修正捷運設站準則，目前台北捷運有63處需增設電梯或電扶梯，經費約6.3億元，

捷運工程局表示，目前改善工程，忠孝復興站、忠孝敦化站、及忠孝新生站(3、3、4號)出口電扶梯或電梯，將於本日25日開放；江子翠站2號出口則於10月15日開放；國父紀念館站2號出口11月17日開放；復興崗站12月15日開放搭乘。

柯文哲致詞提到，宜居永續城市是台北市的願景，尤其台北人口密集，符合發展公共運輸條件，台北市的初期就是要建構捷運、幹線公車路網，中程則為接駁公車，再來才是YouBike公共自行車及步行。

柯文哲也提到，改善工程講較容易，但捷運局施工很困難，因為這就是典型的穿西裝改西裝。在營運狀態下、不影響市民搭乘，干擾要降至最低。

捷運局表示，台北捷運每天有200多萬人次運量，車站出入口暫時封閉，的確對通勤族造成困擾，所以捷運忠孝復興、忠孝敦化、忠孝新生站就歷經10個月改善期。

至於整體工期，捷運局表示，國父紀念館站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站、善導寺站、台北車站、小南門站及江子翠站等八處車站，共有19個出入口、新增48部電扶梯，工程自去年11月開始架設圍籬施工，分四階段施工，預計2022年9月全數完工。

另外，台大醫院站增設一部電梯；復興崗站、關渡站、忠義站、竹圍站、亞東醫院站、及永寧站等六座車站電梯或電扶梯改善工程，共有6個出入口、新增12部電扶梯，去年9月開工，預計2021年6月全數完工。

捷運 電梯 北捷

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