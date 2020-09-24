瘦肉精美豬惹議！台中捍衛食安2階段落實肉品產地標示

台中市食品藥物安全處今天說，中央將在明年開放瘦肉精美豬、全齡美牛進口，台中市政府為保障市民健康及消費權益，堅持「瘦肉精零檢出」立場，跨局處落實源頭管理、產地標示，以及擴大稽查肉品檢驗，其中肉品產地標示即日起採兩階段管理，目前第一階段「輔導期」，要求業者標示肉品原料來源，明年起第二階段「加強稽查期」，強化查核為食安把關，稽查、檢驗量的量能提高到現行的二到三倍。

食安處說明，市府昨天舉行食品安全會報，包括衛生局、農業局、教育局、環保局等局處，針對美豬、美牛等食安議題專案報告，台中市副市長陳子敬說，台中市政府2017年在「台中市食品安全衛生管理自治條例」規範豬肉及相關產製品瘦肉精一律「零檢出」，這是市府立場，全力維護市民健康。

食安處說，市府堅持捍衛台中食安，台中校園營養午餐一律使用台灣本土豬肉。「肉品原產地標示」政策採兩階段管理，目前第一階段「輔導期」，製作懶人包及台中專屬「牛哥豬弟」肉品安心標示貼紙3萬張，結合農業局、教育局、經發局等跨局處分工輔導，要求業者標示肉品原料來源，預計今年將完成2500家次肉品稽查及抽驗。