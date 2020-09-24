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瘦肉精美豬惹議！台中捍衛食安2階段落實肉品產地標示
台中市食品藥物安全處今天說，中央將在明年開放瘦肉精美豬、全齡美牛進口，台中市政府為保障市民健康及消費權益，堅持「瘦肉精零檢出」立場，跨局處落實源頭管理、產地標示，以及擴大稽查肉品檢驗，其中肉品產地標示即日起採兩階段管理，目前第一階段「輔導期」，要求業者標示肉品原料來源，明年起第二階段「加強稽查期」，強化查核為食安把關，稽查、檢驗量的量能提高到現行的二到三倍。
食安處說明，市府昨天舉行食品安全會報，包括衛生局、農業局、教育局、環保局等局處，針對美豬、美牛等食安議題專案報告，台中市副市長陳子敬說，台中市政府2017年在「台中市食品安全衛生管理自治條例」規範豬肉及相關產製品瘦肉精一律「零檢出」，這是市府立場，全力維護市民健康。
食安處說，市府堅持捍衛台中食安，台中校園營養午餐一律使用台灣本土豬肉。「肉品原產地標示」政策採兩階段管理，目前第一階段「輔導期」，製作懶人包及台中專屬「牛哥豬弟」肉品安心標示貼紙3萬張，結合農業局、教育局、經發局等跨局處分工輔導，要求業者標示肉品原料來源，預計今年將完成2500家次肉品稽查及抽驗。
食安處說明，2018年至今，市府抽驗市售豬牛肉計477件，聯合查緝違法屠宰達170家次，針對肉品販賣、肉品加工廠、團膳等業者肉品來源查核達3578家次，明年起第二階段「加強稽查期」，市府已規劃至少5000家次稽查及抽驗，稽查、檢驗量的量能提高到現行的二到三倍，查核轄內食品業者是否標示豬肉原產地，並加強比對進貨憑證、進口報單及屠宰證明，確認標示正確性，為食安把關。
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