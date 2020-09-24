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北農跟誰收購51.5公噸高麗菜？翁震炘語塞：回去看資料

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議員鍾小平今邀北農董座黃向羣、總經理翁震炘召開記者會。記者趙宥寧／攝影
台北市議員鍾小平今邀北農董座黃向羣、總經理翁震炘召開記者會。記者趙宥寧／攝影

北農產運銷股份有限公司（北農）遭員工爆料疑做假帳，台北市議員鍾小平指出，去年12月28日高麗菜價格每公斤5至10元不等，北農系統卻在拍賣結束後，灌入沒經拍賣的51.5公噸、每公斤17元的高麗菜，流向不明，恐有假帳嫌疑，他將向地檢署檢舉。北農總經理翁震炘表示，當天進貨量大，為避免價格崩盤才入場保銷，至於跟誰進貨？翁震炘支吾地說，要再回去看資料。

北農昨召開董事會，據了解，有2名董事會成員提案討論此事，其中一名常董更發怒，去年底菜價低迷，北農卻亂搞，菜農看到17元菜價，把菜送上北農賣，沒想到卻賣到低價，與預期不符，批評北農做假，現場也無人反駁，甚至有職員在董事會中承認是為了拉高價格，坦言是「不正確的作法」，黃向羣也說下不為例。

鍾小平今邀北農董座黃向羣、總經理翁震炘召開記者會。針對「預約交易」，翁震炘說明，去年他人在帛琉談出口外銷，得知當日到貨量有400多噸，比平常多近100噸，北農為穩定菜價，避免承銷人惡意殺價崩盤，北農業務部、營業部依「農產品市場交易法」第23條，批發市場得視事實需要保運價銷，便進場採「預約交易」模式，收購51.5公噸高麗菜，也聯絡友好國營單位採購約20噸、企業、農會，先買先冰起來，等上班日再來處理。

鍾小平質疑，員工檢舉稱交易不存在，反問北農是跟誰買貨？翁震炘表示，當日貨量大，但都有進出帳；鍾小平追問交易明細，翁則表示，還要回去再整理，但「匯款記錄我要問一下」。

黃向羣則補充，北農可進場拍賣，也能預約交易，這次是採預約方式，避免價格崩盤，營業部能調配也能供貨，預約方式對方要求就會高於上品，原則就是以上價加2元，且營業部長期負責採購，對產銷班、農會產品比較有把握，自然從裡面去挑，但實際進、出貨明細，翁震炘表示，還要再回去了解。

媒體質疑北農過去是否常採「預約交易」？翁表示，過去就有類似做法，只要價格低到監控價、生產成本價，就會去幫忙，請企業團購、國營事業幫忙買，希望價格不要太低。但翁表示，未來會盡量採進場拍賣。黃向羣則反駁在董事會中說「下不為例」，僅在會中表示「以後公司就是進場去（拍賣），應該要正常化。」

鍾小平質疑，翁震炘出身農委會，是否受到農糧署委託，為穩定菜價才規避拍賣？翁震炘否認，表示北農是依法穩定市場價格，價格是由北農決定，駁斥與農糧署有關。

鍾小平要求北農提供匯款單、進出貨監視器錄影帶，翁震炘表示會再整理，鍾小平也說，北農只是拍賣平台，自拍自買種下惡例，目前也不知買賣是否屬實，北農也交代不清，將前往地檢署舉發，讓檢調來查。

北農 鍾小平 菜價

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