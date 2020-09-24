非法養護所大火釀3死 柯文哲坦承有漏洞

台北市內湖一處非法養護所大火釀3死，市長柯文哲今天表示，此事的確有漏洞，要從非法機構查報系統、民眾檢舉等補強，弱勢家庭若有負擔可到區公所或行政中心諮詢。

柯文哲上午視導捷運初期路網車站電扶梯改善工程，接受媒體聯訪時被問內湖非法養護所大火一事。

柯文哲說，「這事情我們坦承有漏洞，但經過這兩天檢討以後，會想辦法把漏洞補起來」，將要求全面檢視有沒有違規機構存在、成立查報系統。

柯文哲並呼籲民眾將長輩送至安養機構要檢查有沒有登記或證書，若發現有問題就打1999檢舉。柯文哲指出，目前安養機構也許設置標準太高、價格掉不下來，弱勢家庭若有負擔，可到區公所或行政中心諮詢，看政府能怎麼幫忙。

柯文哲說，北市公安現在嚴格稽查，「同樣也是市民開始哀哀叫，他們覺得以前這樣就可以混過去，怎麼現在不行，結果現在常常每天接到關說電話」，但公安不能打折，遇到問題就處理，依法行政、法要遵守，若真的很難遵守就修改。